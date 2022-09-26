Суддя Верховного суду, у якого журналісти знайшли громадянство РФ, запевняє, що документи підробні

Заступник голови українського Верховного суду та очільник Касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов, якого журналісти запідозрили в отриманні громадянства РФ , заявив, що один з документів, які розслідувачі проєкту «Схеми» наводили, як доказ є фальшивкою.

«Подивіться на дату заповнення цієї форми: 26 жовтня 2012 року. І найцікавіше: форма саме такого зразка була затверджена в РФ лише через місяць - 30 листопада 2012 року (наказ ФМС # 391). А введена в дію взагалі 27 травня 2013 року. Тобто, простими словами: на момент нібито заповнення цієї форми, самої форми ще не існувало в природі. Вона, судячи з усього, прибула з майбутнього) Не сперечаюся, підробка якісна, проте, диявол криється в деталях, і таких деталей там ще достатньо. Я не виключаю, що журналістів «Схем» могли використовувати «в темну», просто «зливши» їм якісну фальшивку», - написав суддя у Facebook.

Тепер Богдан Львов збирається звертатись до Президента України Володимира Зеленського та «обговорюватиме це питання з представниками західних демократичних інститутів та з конгресменами США».

Нагадаємо, після виходу розслідування «Схем» Богдану Львову призупинили доступ до державної таємниці, але залишили на посаді.