"Наші діти не добриво!": на Кавказі наростають протести проти мобілізації

На мітингах багато жінок, обурених "частковим" призовом, який, судячи з досвіду, стосуватиметься великою мірою саме нацменшин, інформує ZN.ua.

У Дагестані наростають протести проти мобілізації в РФ
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Кавказький регіон Дагестан сколихнуло протестами проти мобілізації в Росії. Кремль, слідуючи своїй звичній практиці, активно залучає до війни проти України нацменшини з регіонів Росії. Під час вчорашнього спонтанного мітингу в Махачкалі почалися затримки.

Учасники мітингу, серед яких багато жінок, кричать "Без війни!" І "Наші діти не добриво!", передає Кавказ.Реалії.

Починався мітинг у Махачкалі відносно спокійно, в основному все обмежувалось словесними перепалками. Жінки пояснювали поліцейським, що це Кремль розпочав війну проти Києва, а не навпаки.

Загарбників не можна вважати шахідами (у мусульман найчастіше вживається у сенсі «мученик за віру») переконували дагестанки.


Оксана Коваль, ZN.ua





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