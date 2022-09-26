"Наші діти не добриво!": на Кавказі наростають протести проти мобілізації

Кавказький регіон Дагестан сколихнуло протестами проти мобілізації в Росії. Кремль, слідуючи своїй звичній практиці, активно залучає до війни проти України нацменшини з регіонів Росії. Під час вчорашнього спонтанного мітингу в Махачкалі почалися затримки.

Учасники мітингу, серед яких багато жінок, кричать "Без війни!" І "Наші діти не добриво!", передає Кавказ.Реалії.

Починався мітинг у Махачкалі відносно спокійно, в основному все обмежувалось словесними перепалками. Жінки пояснювали поліцейським, що це Кремль розпочав війну проти Києва, а не навпаки.

Загарбників не можна вважати шахідами (у мусульман найчастіше вживається у сенсі «мученик за віру») переконували дагестанки.