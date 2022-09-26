WSJ: Найкращий вибір Путіна в Україні – це переговори

Авантюра Росії з Україною могла б окупитися, якби її початкова теза була правильною: Україна була фальшивою та гнилою державою, готовою з вдячністю потрапити в руки Росії. Це довело б багато речей – що Росія є моделлю для майбутнього, частиною якої хтось десь хоче бути.

Але, можна припустити, що Владімір Путін знає: його кінцем може стати те, що внутрішні союзники бачать, що він прагне до небезпечної ескалації невдалої війни, яка більше не дає жодних переваг для Росії і ведеться лише для порятунку його обличчя. Він уже перекреслив 50 років радянських і російських зусиль побудувати європейський газовий бізнес.