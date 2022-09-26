Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова

Партизанський рух Дагестану вирішив влаштувати революцію за прикладом України з використанням покришок та коктейлів Молотова, інформує Апостроф.

Про це інформує опозиційний Telegram-канал "Ранок Дагестан".

Зокрема, адміністратор спільноти закликав однодумців бути готовими до революційних дій, які, на його думку, мають спочатку розпочатися на федеральних трасах.

Жителів Дагестану, які виступають проти часткової мобілізації, закликали пересуватися територією Республіки без телефонів та автомобілів.

"Кілька покришок, дрова і бензин! Готуємося і чекаємо від мене сигналу! Хто з боку побачить смолоскипи - знімайте і скидайте відео на бот зворотного зв'язку!", - зазначив адміністратор спільноти.

Автор публікації також зазначив, що у разі, якщо затриманих протестувальників не відпустять із відділень поліції, він запише екстрене повідомлення для опозиціонерів із Москви та Санкт-Петербурга.

"Москва і Пітер починаємо готуватися, але чекаємо сигналу! Надягніть окуляри та маски. Залиште телефон вдома. Візьміть сірники і в супермаркетах купіть рідини для розпалювання і чекайте сигналу. Є спільні думки та спільні цілі!", – резюмував адміністратор Telegram-каналу.

У місцевих спільнотах також публікують кадри, як протестувальники влаштували флешмоб, спалюючи портрет президента Росії Володимира Путіна.

В іншому опозиційному Telegram-каналі для протестувальників скинули інструкцію та розповіли, як правильно та безпечно брати участь у мітингах. Автори наводять як приклад Білорусь і попереджають, що мирний протест ні до чого не приведе.

"Чому у всіх ментівських машин ще не проколоті колеса? Чому ментівські машини не перекинуті? Чому дороги не перекриті цивільними машинами зі знятими номерами? Чому всі бачать темників у громадському (агентів силовиків) і по них не відпрацювали? Де коктейлі Молотова?", - йдеться в інструкції, яку опублікували для мітингувальників.

Протестувальникам порадили носити із собою балончики з фарбою, які допоможуть відбитися від правоохоронців. Крім цього, мітингувальникам рекомендували не брати на вулицю документи та по можливості носити медичну маску.

З метою безпеки громадянам необхідно відключити на своїх смартфонах розблокування за біометричними даними та носити якомога більше одягу на випадок зіткнення із озброєним кийком силовиком.

"Люди, що живуть поруч із протестами, відкривайте під'їзди, щоб інші могли сховатися. Всі ми люди і наші потреби зрозумілі: приносите воду і перекус, не забудьте і про оточуючих - так протест проживе більше кількох годин. Мітингувальників не мобілізує жоден військком: якщо ви мітингуєте без зброї - ніхто не ризикуватиме і даватиме вам її. Протест - порятунок не тільки для всіх, але й для кожної окремої особистості! Навіть найбільший кийок не зрівняється з HIMARS", - сказано в інструкції.

Telegram-канал "Ранок Дагестан" також повідомив, що один із керівників силових структур пригрозив відправити в Україну весь офіцерський склад поліції Махачкали, якщо вони не зможуть впоратися з протестувальниками.



Богдан Соловйов, Апостроф





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