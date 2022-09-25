Героїчна "Пташка" звернулася до українців після полону і розповіла про плани: "Ми продовжуватимемо боротьбу"

Героїчна "Пташка" звернулася до українців після полону і розповіла про плани: "Ми продовжуватимемо боротьбу"

Легендарна медик Катерина Поліщук з позивним «Пташка», яка знаходилася на маріупольському заводі «Азовсталь» під час облоги росіян оприлюднила перше відеозверненя після російського полону та розповіла про свої подальші плани.

Дівчина оприлюднила його в Instagram у сторіс.

«Всім привіт, я повернулась! Але повернулась я не зовсім, адже частина мого серця залишилася там в російському полоні, адже де українські воїни досі знаходяться в цьому пеклі. Тому наше основне завдання – далі боротися за кожного українського воїна», – звертається Катерина.

«Зовсім трішки. Я відновлюся і ми продовжуватимемо боротьбу, звільнятимемо українські землі від цієї мокшанської напасті і звільнятимемо українських військових. Це першочергово. Це мій обов’язок і моє завдання. Я вважаю, що це обов’язок кожного громадянина – боротися і не зупинятися. І бути сильним. Всім дякую. Слава Україні!» – завершила дівчина.


Алексей Ионов, politeka.net





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