ЗСУ вразили понад 30 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та відбили наступ росіян біля шести населених пунктів — Генштаб

Українські захисники відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка та Курдюмівка, інформує ZN.ua.

ЗСУ вразили понад 30 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та відбили наступ росіян біля шести населених пунктів — Генштаб
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

ЗСУ продовжують давати запеклу відсіч російським окупантам, ведучи бої на сході та півдні України. За минулу добу, 24 вересня, сили оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка та інших. Їм вдалося завдати ударів по більш ніж 30 районах зосередження живої сили та військової техніки противника. Про це повідомляє Генштаб.

За даними наших захисників, вони відбили наступ росіян в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське.

Авіація сил оборони сумарно завдала 26 ударів по позиціях ворога. Підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та шести позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, п'ять пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів, три системи ракетних військ і артилерії, серед яких "Ураган", та два склади з боєприпасами. Точні втрати окупантів уточнюються.

Що стосується росіян, то за минулу добу вони завдали сім ракетних та 22 авіаційних удари, здійснили понад 67 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. На південнобузькому напрямку ворог особливо активно використовував дрони.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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