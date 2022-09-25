Україна не піддасться на ядерні погрози – Кулеба

Очільник українського МЗС закликав інші ядерні країни вплинути на Росію, інформує ZN.ua.

Україна не піддасться на ядерні погрози – Кулеба
© МЗС України

Україна не піддасться на жодні ядерні погрози з боку Росії. Про це у своєму Twitter написав міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба, закликавши інші ядерні країни вплинути на Росію.

«Абсолютно неприпустимі безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї. Україна не піддасться. Ми закликаємо всі ядерні держави висловитися зараз і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і не буде терпіти», – написав Дмитро Кулеба.

Putin’s and Lavrov’s irresponsible statements on the possible use of nuclear weapons are absolutely unacceptable. Ukraine won’t give in. We call on all nuclear powers to speak out now and make it clear to Russia that such rhetorics put the world at risk and will not be tolerated.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 24, 2022

Ядерний клуб – сюди, крім Росії, також входять США, Велика Британія, Франція, КНР, Індія, Пакистан та КНДР.

Нагадаємо, глава російського МЗС Сєргєй Лавров під час Генасамблеї ООН фактично знову пригрозив Україні ядерною зброєю. На запитання журналіста про те, що застосує її Росія, у разі якщо Україна відвойовуватиме свої окуповані території, Лавров сказав: «Вся територія Російської Федерації, яка включена і може бути включена до Конституції, беззастережно перебуває під повним захистом держави. Усі закони, доктрини, концепції та стратегії Російської Федерації поширюються на всю її територію».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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