Україна не піддасться на ядерні погрози – Кулеба

Україна не піддасться на жодні ядерні погрози з боку Росії. Про це у своєму Twitter написав міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба, закликавши інші ядерні країни вплинути на Росію.

«Абсолютно неприпустимі безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї. Україна не піддасться. Ми закликаємо всі ядерні держави висловитися зараз і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і не буде терпіти», – написав Дмитро Кулеба.

Putin’s and Lavrov’s irresponsible statements on the possible use of nuclear weapons are absolutely unacceptable. Ukraine won’t give in. We call on all nuclear powers to speak out now and make it clear to Russia that such rhetorics put the world at risk and will not be tolerated.