Читайть Путіна частіше та уважніше порадив Лавров журналістам ООН

Міністр закордонних справ Сергій Лавров дав коротку раду, відповідаючи на запитання журналістів на Генеральній Асамблеї ООН про те, що буде далі у зв'язку із вторгненням Росії до України.

"Вам слід частіше і уважніше читати Путіна", – сказав він журналісту, який поставив питання про кінцеву мету Москви у конфлікті семимісячної давност, повідомляє Bloomberg .

Але коли Лаврова попросили уточнити, чи означає коментар Путіна, що Росія буде готова застосувати ядерну зброю для захисту анексованих територій — території, яку Україна поклялася відвоювати військовим шляхом, він пустився у розлогі міркування у дусі московської версії конфлікту.

"Вся територія Російської Федерації, яка включена і може бути включена до Конституції, беззастережно перебуває під повним захистом держави", - сказав він. - Усі закони, доктрини, концепції та стратегії Російської Федерації поширюються на всю її територію".