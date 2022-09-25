Читайть Путіна частіше та уважніше порадив Лавров журналістам ООН
Реагуючи на запитання журналістів щодо позиції Китаю щодо війни в Україні, він відверто сказав, що ухиляється від відповіді на це питання, інформує
Міністр закордонних справ Сергій Лавров дав коротку раду, відповідаючи на запитання журналістів на Генеральній Асамблеї ООН про те, що буде далі у зв'язку із вторгненням Росії до України.
"Вам слід частіше і уважніше читати Путіна", – сказав він журналісту, який поставив питання про кінцеву мету Москви у конфлікті семимісячної давност,
Але коли Лаврова попросили уточнити, чи означає коментар Путіна, що Росія буде готова застосувати ядерну зброю для захисту анексованих територій — території, яку Україна поклялася відвоювати військовим шляхом, він пустився у розлогі міркування у дусі московської версії конфлікту.
"Вся територія Російської Федерації, яка включена і може бути включена до Конституції, беззастережно перебуває під повним захистом держави", - сказав він. - Усі закони, доктрини, концепції та стратегії Російської Федерації поширюються на всю її територію".