Рашисти йдуть на нову жахливу провокацію з українськими полоненими: спроба звинуватити ЗСУ

Рашисти йдуть на нову жахливу провокацію з українськими полоненими: спроба звинуватити ЗСУ

Російські окупанти готують інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) з подальшою кривавою провокацією.

Про це повідомляє військовий аналітик Олександр Коваленко.

"ІПСО полягає в оголошенні того, що військовополонені ЗСУ, які перебувають у Оленівці, нібито готові воювати на боці російських окупаційних військ. Це брехня!

Окупантами зараз ведеться формування батальйону імені Богдана Хмельницького, до складу якого нібито включатимуть цих типів "добровольців".

На першому етапі суть ІПСО перекрити факт участі росіян у війні проти росії, які увійшли до складу ЗСУ, а так компенсувати ганьбу від мобілізації в росії.

То який контингент вони зараз набирають і як вони цю мобілізацію проводять - ганьба. Ганьба, що стає темою анекдотів і мемов. І всю цю ганьбу треба якось перекривати в інформаційному просторі.

Другий етап ІПСО це показати, що українські полонені нібито бажають якнайшвидше отримати так зване "громадянство" так званої "ДНР", щоб взяти участь у референдумі та вступити до батальйону РОВ.

Третій етап – це їхня ліквідація. Росіяни готують ліквідацію всіх цих, нібито, добровольців, щоб звинуватити у ньому ЗСУ. Мовляв, Київ дізнавшись, що полонені повально одержують паспорти "ДНР" і нібито воюватимуть проти ЗСУ вирішив їх ліквідувати.

Насправді ніхто ніяких паспортів не отримуватиме і в жодні батальйони не вступатиме. На цьому етапі буде проведено інсценування. А на заключному здійснено масове вбивство полонених, щоб приховати насамперед страти та знущання.

У першому випадку була просто спроба звалити масове вбивство полонених, на якийсь удар ЗСУ. Наразі ведеться підготовка до більш продуманої провокації, у кілька етапів", - каже Коваленко.

Зазначимо, окупанти вже заявили, що військовополонені нібито "проголосували на референдумі за вступ до росії" - що є міжнародним військовим злочином з боку рашистів.


Алексей Ионов, politeka.net





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