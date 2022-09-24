У Козачій Лопані у підвалах знайшли дві катівні окупантів: фото

Після деокупації у селищі Козача Лопань військовослужбовці виявили дві катівні, у яких російські окупанти знущалися з місцевих мешканців, інформує Апостроф.

Про це йдеться у матеріалі "Громадського радіо".

Катівні окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та магазину. Ще один перевалочний пункт незаконного утримання громадян знаходився у Гоптівці, яка розташована біля кордону з Росією.

За словами місцевої мешканки Людмили, окупанти забороняли місцевим ходити центром і дзвонити комусь, а справжній терор ЗС РФ проводили щодо ветеранів війни на Донбасі.

"Там зник чоловік, але я не знаю, чи прийшов він, чи знайшли його, тому що, коли їх забирали туди, на Гоптівку, там могли тримати і тиждень, і днів зо 10-15. Ті, хто пройшов АТО, ходили відмічалися. Поліцейські - не знаю", - зазначила жінка у спілкуванні із журналістами.

Дергачівський міський голова В’ячеслав Задоренко розповів, що одна катівня була розташована у підвалі овочебази, а інша - під залізничним вокзалом. У нелюдських умовах росіяни тримали полонених, катували громадян та змушували давати свідчення проти української влади та ЗСУ. За словами Задоренка, посадовцям невідома доля людей, які після катування відмовлялися співпрацювати з окупантами.

Начальник інформаційного відділу Дергачівської міської ради Олександр Кулік зазначив, що у катівні на території овочебази полонені були змушені спати на пінопластових пластинах і ковдрах замість ліжок. Після деокупації правоохоронці виявили тут пристрій, яким росіяни били струмом місцевих мешканців.

"Могли тримати по декілька тижнів. Били при цьому струмом. Людей майже не годували. Майже не давали їм питної води. В туалет вони ходили, скажемо прямо, під себе. При цьому російських військовослужбовців це взагалі не хвилювало. Навіть навпаки. Вони тут ґвалтували дівчат", - додав Кулік, коментуючи виявлення двох катівень у Козачій Лопані.


Богдан Соловйов, Апостроф





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