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2022-09-24
Мін'юст РФ визнав журналіста Цимбалюка іноагентом
Журналіст 10 років працював у Москві.
© Роман Цимбалюк / Facebook
Український журналіст Роман Цимбалюк, обвинувачений у Росії в екстремізмі, зарахований до фізособ-іноагентів. Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на Мінсют РФ.
«До списку фізосіб-іноагентів потрапили: голова профспілки «Альянс вчителів» Данило Кен, блогер Дмитро Іванов, журналісти Роман Цимбалюк, Олександр Кушнар», - йдеться у повідомленні.
Оксана Лебедина, ZN.ua