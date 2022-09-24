Мін'юст РФ визнав журналіста Цимбалюка іноагентом

Український журналіст Роман Цимбалюк, обвинувачений у Росії в екстремізмі, зарахований до фізособ-іноагентів. Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на Мінсют РФ .

«До списку фізосіб-іноагентів потрапили: голова профспілки «Альянс вчителів» Данило Кен, блогер Дмитро Іванов, журналісти Роман Цимбалюк, Олександр Кушнар», - йдеться у повідомленні.