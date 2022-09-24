Мін'юст РФ визнав журналіста Цимбалюка іноагентом

Журналіст 10 років працював у Москві.

Мін'юст РФ визнав журналіста Цимбалюка іноагентом
© Роман Цимбалюк / Facebook

Український журналіст Роман Цимбалюк, обвинувачений у Росії в екстремізмі, зарахований до фізособ-іноагентів. Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на Мінсют РФ.

«До списку фізосіб-іноагентів потрапили: голова профспілки «Альянс вчителів» Данило Кен, блогер Дмитро Іванов, журналісти Роман Цимбалюк, Олександр Кушнар», - йдеться у повідомленні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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