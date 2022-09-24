МЗС України позбавило посла Ірану акредитації

Міністерство закордонних справ України повідомило тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні про рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації та суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства через факти використання російськими окупантами зброї іранського провадження. Про це йдеться у повідомленні МЗС у Facebook .

"Іранській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння Росії для подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та Сил оборони безпосередньо суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги суверенітету та територіальній цілісності України. Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є не актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану", - йдеться у повідомленні.