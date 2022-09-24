СБУ ідентифікувала вже 4 тисячі організаторів псевдореферендумів

Проти них вже відкрито кримінальні справи.

СБУ ідентифікувала вже 4 тисячі організаторів псевдореферендумів
© Служба безпеки України

СБУ встановила понад 4 тисячі осіб, яких агресор залучатиме до псевдореферендумів у окупованих областях України. Про це Служба повідомила в своєму Telegram-каналі.

Служба безпеки зібрала установчі дані на всіх організаторів незаконної діяльності, встановила місця їх перебування та маршрути руху, а також задокументувала злочинні дії.

«В результаті багатоетапних оперативних дій Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора встановили особи основних організаторів та учасників підготовки фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях України», — йдеться у повідомленні.

Як заявляють у Службі безпеки, наразі ідентифіковано вже понад 4 тисячі представників ворожих угруповань, зрадників і колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів.

Серед них – російські силовики, їх поплічники з утворених окупантами місцевих «МВД» та очільники так званих «тєріторіальних ізбіратєльних комісій».

Саме підрозділи Росгвардії та воєнної поліції збройних сил РФ мають «забезпечувати охорону» псевдоголосувань. Допомогають їм колаборанти з окупаційних адміністрацій і приватних охоронних структур, підконтрольних спецслужбам РФ.

В СБУ додали, що вже розпочато низку кримінальних проваджень за фактом колабораційної діяльності та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Покарання за ці злочини буде невідворотним, підкреслили у відомстві.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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