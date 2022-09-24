Переселенець чекав на росію і погрожував Кадировим: що відомо про зрадника

поліцейські, люди

Переселенець із Сєвєродонецька останній час проживав на території Черкаського району та виявляв бажання воювати проти України на стороні збройних формувань рф.

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що чоловік упродовж серпня цього року серед свого оточення висловлював твердження, що полягали у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України.

Поліція, авто

Зокрема найбільш кричущими висловлюваннями до прикладку були вислови: У меня украинцы все забрали. Мой долг воевать с ними пока дышу. Пока дышу»; «Хуже фашистов»; «Я скажу [Кадирову], что я ненавижу украинцев, что они шайтаны демоны».

На даний час підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в розмірі 130 000 грн.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ в Черкаській області.

полиция


Алексей Ионов, politeka.net





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