Лукашенко раптово заговорив про свою відставку, подробиці: "Та мені це вже осточортіло"

Білоруський диктатор Лукашенко висловився про своє президентство і не прогав можливості набити собі ціну.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що постійно живе у напрузі і зазнає тиску, але піти зі своєї посади не може, бо боїться підвести людей. Диктатор переймається тим, що в країні не знайдеться людей, які стануть йому гідною заміною. Відповідні заяви білоруський диктатор зробив у меморіальному комплексі "Хатинь" під час спілкування із журналістами, передає БЕЛТА.

"Коли кажуть: "От Лукашенку, скільки він там буде..." Слухайте, та мені це вже осточортіло. Я вже не знаю, за рахунок чого я взагалі... Це ж скоро 30 років: і вдень, і вночі ти завжди на стрьомі", – зазначив білоруський лідер.

"А з іншого боку, думаю: "Ну добре, добре. Плюнув, пішов. Ніхто в мене камінь, за великим рахунком, не кине". А що буде з вами? І де гарантія, що… Ну гаразд, ми приведемо до влади (у нас ще вистачає) нормальних людей. А де гарантія, що вони утримають цю владу "Де гарантія? Гарантії немає. І тоді з вас почнуть повільно, знизу-вгору або зверху-вниз шкуру здирати. І я, якщо буду живий, як я житиму? Або діти мої - мене не буде, як вони будуть жити? Вони" все поруч зі мною, в строю", - поділився міркуваннями Лукашенка.

Самопроголошений президент поскаржився, що перебуває під колосальним тиском.

"Ви не уявляєте, під яким я тиском перебуваю, перш за все з вашого боку. Я боюся вас підвести. Думаю, ну ви ж на барикадах стоїте і мене там підтримуєте, з мене там ліпите якогось ідола і таке інше, а я підведу". вас. Вас, держслужбовців справжніх, які за країну. Ви не уявляєте, це – найвідповідальніша справа", - наголосив білоруський диктатор.