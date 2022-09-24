Лукашенко раптово заговорив про свою відставку, подробиці: "Та мені це вже осточортіло"

Олександр Лукашенко

Білоруський диктатор Лукашенко висловився про своє президентство і не прогав можливості набити собі ціну.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що постійно живе у напрузі і зазнає тиску, але піти зі своєї посади не може, бо боїться підвести людей. Диктатор переймається тим, що в країні не знайдеться людей, які стануть йому гідною заміною. Відповідні заяви білоруський диктатор зробив у меморіальному комплексі "Хатинь" під час спілкування із журналістами, передає БЕЛТА.

"Коли кажуть: "От Лукашенку, скільки він там буде..." Слухайте, та мені це вже осточортіло. Я вже не знаю, за рахунок чого я взагалі... Це ж скоро 30 років: і вдень, і вночі ти завжди на стрьомі", – зазначив білоруський лідер.

Олександр Лукашенко

"А з іншого боку, думаю: "Ну добре, добре. Плюнув, пішов. Ніхто в мене камінь, за великим рахунком, не кине". А що буде з вами? І де гарантія, що… Ну гаразд, ми приведемо до влади (у нас ще вистачає) нормальних людей. А де гарантія, що вони утримають цю владу "Де гарантія? Гарантії немає. І тоді з вас почнуть повільно, знизу-вгору або зверху-вниз шкуру здирати. І я, якщо буду живий, як я житиму? Або діти мої - мене не буде, як вони будуть жити? Вони" все поруч зі мною, в строю", - поділився міркуваннями Лукашенка.

Самопроголошений президент поскаржився, що перебуває під колосальним тиском.

"Ви не уявляєте, під яким я тиском перебуваю, перш за все з вашого боку. Я боюся вас підвести. Думаю, ну ви ж на барикадах стоїте і мене там підтримуєте, з мене там ліпите якогось ідола і таке інше, а я підведу". вас. Вас, держслужбовців справжніх, які за країну. Ви не уявляєте, це – найвідповідальніша справа", - наголосив білоруський диктатор.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Педан показав кадри руйнувань на Харківщині після навали росіян: "Не зможуть передати всього жаху"Педан показав кадри руйнувань на Харківщині після навали росіян: "Не зможуть передати всього жаху"
У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"
Блок рекламы


Похожие новости
Жителька Херсона нацькувала окупантів на 23 патріотів: в Офіс Генпрокурора розповіли подробиціЖителька Херсона нацькувала окупантів на 23 патріотів: в Офіс Генпрокурора розповіли подробиці
"Мобілізації в Білорусі не буде" – сказав Лукашенко і проводить навчання "народного ополчення""Мобілізації в Білорусі не буде" – сказав Лукашенко і проводить навчання "народного ополчення"
Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода — Зеленський розповів подробиці обміну полоненимиВіддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода — Зеленський розповів подробиці обміну полоненими
Україна повернула Героїв "Азовсталі": перші подробиціУкраїна повернула Героїв "Азовсталі": перші подробиці
В МЗС Британії засумнівалися, що Путін контролює свою війну проти УкраїниВ МЗС Британії засумнівалися, що Путін контролює свою війну проти України
ЗСУ на півдні розгромили колону ворожої техніки, перші подробиці: "Кількість рашистів скорочено на..."ЗСУ на півдні розгромили колону ворожої техніки, перші подробиці: "Кількість рашистів скорочено на..."
Лукашенко вирішив підготувати Білорусь до оборони за нормами воєнного часуЛукашенко вирішив підготувати Білорусь до оборони за нормами воєнного часу
"Показав мені, що готовий": Ердоган вважає, що путін хоче швидше закінчити війну"Показав мені, що готовий": Ердоган вважає, що путін хоче швидше закінчити війну
Контрнаступ ЗСУ: вагнерівці-зеки почали масово відмовлятися воювати в Україні, подробиціКонтрнаступ ЗСУ: вагнерівці-зеки почали масово відмовлятися воювати в Україні, подробиці
Загибель наздогнала російського актора, який підтримував окупантів та вторгнення в Україну: подробиці НПЗагибель наздогнала російського актора, який підтримував окупантів та вторгнення в Україну: подробиці НП
Последние новости
Подгружаем последние новости