Ядерні погрози Путіна слід сприймати серйозно – Борель

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати загрози, які російський президент Владімір Путін озвучив у своєму зверненні про мобілізацію, сказавши, що Росія готова використати "всі наявні засоби для захисту територіальної цілісності", тобто ядерну зброю теж.

"Звичайно, це небезпечний момент, тому що російську армію загнано в кут, і реакція Путіна - загроза ядерною зброєю - це дуже погано", - сказав Боррель в інтерв'ю ВВС .

Боррель вважає, що необхідно досягти дипломатичної угоди про закінчення війни – за умови дотримання суверенітету та територіальної цілісності України.

"Інакше війна закінчиться, а миру не буде, і розпочнеться ще одна війна", - пояснив він.