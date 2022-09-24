Ядерні погрози Путіна слід сприймати серйозно – Борель

"Це не блеф", - заявив Путін, загрожуючи світові застосуванням ядерної зброї, інформує ZN.ua.

Ядерні погрози Путіна слід сприймати серйозно – Борель
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати загрози, які російський президент Владімір Путін озвучив у своєму зверненні про мобілізацію, сказавши, що Росія готова використати "всі наявні засоби для захисту територіальної цілісності", тобто ядерну зброю теж.

"Звичайно, це небезпечний момент, тому що російську армію загнано в кут, і реакція Путіна - загроза ядерною зброєю - це дуже погано", - сказав Боррель в інтерв'ю ВВС.

Боррель вважає, що необхідно досягти дипломатичної угоди про закінчення війни – за умови дотримання суверенітету та територіальної цілісності України.

"Інакше війна закінчиться, а миру не буде, і розпочнеться ще одна війна", - пояснив він.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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