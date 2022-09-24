Загроза ядерної війни є реальною — ексглава СЗР

Колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж закликає не скидати з рахунків ядерні погрози російського президента Владіміра Путіна. Під час телемарафону він назвав його небезпечним.

"Він (Путін - ред.) у безвиході. Він не знає, як діяти. Його зациклили... Всі його спецслужби вселили: "ти великий"... Він намагається піднімати ставки, погрожувати. Реально потрібно діяти. Він не просто загрожує, реально діє... Це розгубленість і безвихідь, і в цьому він небезпечний. Приземлити його можна дуже потужно, нашими успіхами", - сказав генерал.

Маломуж зазначив, що загроза ядерної війни зараз реальна, і тому світ повинен діяти, повинен "поставити Путіна на місце", адже він "грає на межі фолу". Ексглава СЗР нагадав, що намагання РФ провести "референдуми" на тимчасово окупованих територіях - це підготовка РФ до ймовірних рішучих кроків.