Загроза ядерної війни є реальною — ексглава СЗР

Захід повинен попередити агресора: якщо буде здійснено ядерний удар по Україні - по Росії прилетить у відповідь, інформує ZN.ua.

Колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж закликає не скидати з рахунків ядерні погрози російського президента Владіміра Путіна. Під час телемарафону він назвав його небезпечним.

"Він (Путін - ред.) у безвиході. Він не знає, як діяти. Його зациклили... Всі його спецслужби вселили: "ти великий"... Він намагається піднімати ставки, погрожувати. Реально потрібно діяти. Він не просто загрожує, реально діє... Це розгубленість і безвихідь, і в цьому він небезпечний. Приземлити його можна дуже потужно, нашими успіхами", - сказав генерал.

Маломуж зазначив, що загроза ядерної війни зараз реальна, і тому світ повинен діяти, повинен "поставити Путіна на місце", адже він "грає на межі фолу". Ексглава СЗР нагадав, що намагання РФ провести "референдуми" на тимчасово окупованих територіях - це підготовка РФ до ймовірних рішучих кроків.

Тож експерт наголошує, що на Заході повинні попередити РФ, що якщо буде здійснено ядерний удар по Україні - по Росії прилетить у відповідь.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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