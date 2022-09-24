Росіяни погрожують батькам, які не хочуть віддавати своїх дітей у школи на окупованих теориторіях – «Опора»

Серед погроз – штрафи та позбавлення батьківських прав, інформує ZN.ua.

На окупованих територіях України росіяни почали тиснути на батьків, які не хочуть віддавати своїх дітей у школи, переведені на російські програми, повідомляється у статті аналітика громадянської мережі «Опора» Анатолія Бондарчука «ОКУПОВАНІ. Росіїзація української освіти на тимчасово окупованих територіях».

«Триває залякування батьків, які відмовляються віддавати дітей у захоплені школи та дитячі садочки. Окупанти погрожують штрафами і конфіскацією майна, а тим, хто привів дітей на так зване навчання, пропонують 4 тисячі рублів (1,2 тис. грн) за кожного школяра. Проте охочих дуже мало», — повідомив у Telegram-каналі очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За словами депутата Запорізької обласної ради Аскада Ашурбекова, в Запорізькій області та Маріуполі росіяни запровадили трирівневу систему санкцій: 1) попередження; 2) штраф у розмірі 40 тис. руб. (12 тис. грн); 3) позбавлення батьківських прав.

Крім того, в Маріуполі вчителі-колаборанти розсилають батькам у Viber повідомлення з погрозами.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припускає, що до таких заходів колаборанти змушені вдаватися через рекордно низьку кількість дітей у школах окупованого міста.

«Освітяни, які пішли на співпрацю з окупантами, масово розсилають повідомлення батькам, прямо попереджаючи, що за умови мешкання в місті та невідвідування окупаційних шкіл дітей буде вилучено з родин примусово. Черговий злочин проти людяності на марші», — зазначає Андрющенко.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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