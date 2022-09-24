"Після Криму вони не були впевнені, що українці чинитимуть опір": Закаєв про те, чому Захід змінив думку щодо України

Майдан став показником того, що Україна як нація відбулася, пояснює він, інформує ZN.ua.

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Очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв вважає, що у 2014 році Захід не підтримував Україну, тому що українці не чинили опору.

"Крим віддали, практично, без жодного пострілу. Але ж американці в особі Бжезінського казали: "Ніхто за вас воювати не буде. Якщо ви самі не воюватимете за себе, то ви програєте", - пояснив він свою думку під час інтерв'ю Сергію Гармашу для ZN.UA. - І згадаймо початок ескалації, коли Путін підтягував до вашого кордону війська торік. В американців була стовідсоткова інформація, що Путін готує агресію. Вони говорили про це. Однак, крім попереджень, жодних дійових кроків Вашингтон не робив. Навіть зброя, яку вони виділяли, була розрахована суто на партизанські дії. Бо після Криму вони не були впевнені, що українці чинитимуть опір Росії".

Натомість сам лідер Ічкерії розповідає, що ще на початку вторгнення в Україну зрозумів, що воно стане кінцем і для Путіна, і для Росії.

"Я знав, що Україна як нація вже відбулася. І показником цього був Майдан, особливо другий Майдан… Тим більше цілями "спецоперації" було визначено денацифікацію й демілітаризацію України — це означає повне руйнування української держави і розмиття, знищення нації. Звісно ж, в українців не було іншого виходу, крім як битися. І ось коли американці побачили, що Україна у змозі й що вона мотивована, — після цього пішла допомога", - зауважив Закаєв.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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