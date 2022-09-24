Байден виключив Афганістан зі списку основних союзників США поза НАТО

Президент США опублікував офіційну заяву.

Байден виключив Афганістан зі списку основних союзників США поза НАТО
© Flickr/White House

Американський президент Джо Байден офіційно заявив про виключення Афганістану зі списку основних союзників США поза НАТО. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

«Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, включаючи розділ 517 Закону про іноземну допомогу 1961 року з поправками, я припиняю дію визначення Афганістану основним союзником Сполучених Штатів поза НАТО», - йдеться у заяві Байдена.

Америка надала Афганістану статус основного союзника поза НАТО у 2012 році. Це стало основою для підтримки оборонних і економічних відносин між двома країнами.

На відміну від союзників США по НАТО, які підписали пакт про спільну оборону, статус союзника поза НАТО не передбачає гарантій взаємного захисту. Зокрема, країна, що має такий статус, має право на отримання кредитів, а також може бути місцем зберігання запасів військових резервів, що належать США.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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