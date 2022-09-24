Байден виключив Афганістан зі списку основних союзників США поза НАТО

Американський президент Джо Байден офіційно заявив про виключення Афганістану зі списку основних союзників США поза НАТО. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

«Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, включаючи розділ 517 Закону про іноземну допомогу 1961 року з поправками, я припиняю дію визначення Афганістану основним союзником Сполучених Штатів поза НАТО», - йдеться у заяві Байдена.

Америка надала Афганістану статус основного союзника поза НАТО у 2012 році. Це стало основою для підтримки оборонних і економічних відносин між двома країнами.