Протести можна буде стримати лише на перших стадіях: генерал розповів про загрозу для режиму Путіна

Завдання України - провести якісну інформаційну роботу, аби росіяни зрозуміли, що тут їх ніхто не чекає, інформує ZN.ua.

Протести можна буде стримати лише на перших стадіях: генерал розповів про загрозу для режиму Путіна
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Політичне керівництво Росії недооцінило ймовірну реакцію громадян на оголошення мобілізації для відправлення на війну проти України. Ексглава СБУ та генерал Микола Маломуж під час телемарафону зазначив, що режиму Владіміра Путіна вдасться стримувати протести лише на початкових їх стадіях.

"Це провал політики Путіна, вони не прорахували ситуацію, прямо так скажу. Вони боялися мобілізації, думали, що може спричинити реакцію. Я вважаю, що і адміністрація Путіна, і спецслужби, що працюють з росіянами, по регіонах не досить чітко оцінили ситуацію, протест наростатиме дуже сильно. Це загроза вже режиму, - пояснює Маломуж. - Не просто загроза зриву мобілізації і, наприклад, агресії проти нашої держави, це одна тема. Це загроза масових виступів, а в Росії є традиція – якщо починаються масові хвилювання, тим більше, тотальні, не політичні, а пов'язані з жертвами, тут вже почнеться масова реакція. Тут не потрібно недооцінювати ситуацію".

Ексглава СБУ зазначив, що Україні потрібно провести якісну інформаційну роботу, аби підтримати протестні настрої у Росії. Потрібно пояснювати громадянам країни-агресора, що в в нашій державі їх ніхто не чекає, а Сили оборони мають успіхи на фронті.

"(Путін - ред.) має більше мільйона силовиків, що контролюють всі регіони. На першому етапі він ще може ці рухи стримувати, крім Москви і Санкт-Петербурга, де більш організовані, молоді, освічені. У регіонах він думає зібрати людей і кинути на війну. У цій ситуації важливий перехідний етап – наскільки зможе зібрати і мобілізувати в глибинці, не в національних республіках – там вже протести ростуть. А в глибинці, де спокійно йдуть на ось ці всі заклики", - зазначив Маломуж.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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