США вже отримали дані про «результати» псевдореферендумів, які планує оголосити РФ

У Білому дому підкреслили, що «референдуми» будуть маніпулятивними, інформує ZN.ua.

США вже отримали дані про те, які «результати» псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України збираються оголосити російські загарбники. Про це заявила під час брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

«Ми знаємо, що ці «референдуми» будуть маніпулятивними. У нас є інформація, яка свідчить про те, що російські посадовці встановлюють показники щодо явки виборців та рівня схвалення референдумів. Наприклад, у деяких регіонах вони вже встановили необхідні показники явки виборців і підтримки приєднання до Росії на рівні понад 75 відсотків», - повідомила вона.

Карін Жан-П’єр також додала, що поспіх РФ провести ці фіктивні референдуми свідчить не про сильну позицію, а навпаки. Речниця Білого дому підкреслила, що США не визнають це фейкове голосування.

«Ми цього ніколи не визнаємо — якщо вони підуть на анексію, ми цього ніколи не визнаємо. Це не лише наша позиція. Це також виходить від лідерів G7, про яких я згадувала; вони зробили заяву», - наголосила вона.

Також Жан-П’єр заявила, що США можуть запровадити додаткові санкції проти РФ в разі анексії українських територій.

«Ми готові накласти на Росію, разом з нашими союзниками і партнерами, додаткові швидкі і серйозні економічні витрати у відповідь на ці дії, якщо вона продовжить анексію», - сказала Жан-П’єр, нагадавши, що США ніколи не визнають анексію Росією українських територій.

«Ми разом з нашими партнерами по всьому світу відкидаємо будь-які сфабриковані результати, про які оголосить Росія», - заявила Жан-П’єр, додавши, що ці псевдореферендуми є грубим порушенням міжнародного права та посяганням на принципи суверенітету й територіальної цілісності, які лежать в основі міжнародної системи та Статуту ООН.

«Ми продовжуватимемо твердо стояти на боці народу України та продовжуватимемо надавати йому «історичні» обсяги допомоги у сфері безпеки, щоб допомогти захистити свою територію, допомогти захистити свою свободу», - сказала речниця Білого дому.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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