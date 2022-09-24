У ISW пояснили, як мобілізація спричинить загострення соціальної напруги у Росії
Та варто очікувати, що РФ все ж може виправити фундаментальні та системні проблеми й налагодити процес, інформує
Аналітики Інституту вивчення війни США зазначають, що мобілізація у РФ проходить неоднорідно в різних регіонах. В останньому
Кремль повинен виправити фундаментальні та системні проблеми, аби не провалити мобілізацію. Та всі ці помилки, які почали фіксувати з першого ж дня її проведення, не є несподіванкою. При цьому відомо, що мобілізаційна структура РФ була підготовлена до повномасштабної війни з Україною краще, ніж її армія.
"Цілком можливо, що Міністерство оборони Росії вирішить деякі з найгірших проблем і налагодить мобілізаційні зусилля", - допускають при цьому американські аналітики.
У ISW пояснюють, що гнів й недовіру у росіян викликає й те, що між заявами Владіміра Путіна та Сєргєя Шойгу і самим указом про мобілізацію є значні відмінності. Зокрема й щодо категорій чоловіків, які під неї підлягають. Наприклад, глава Чечні Рамзан Кадиров на нараді з оперативним штабом з проведення "спеціальної військової операції" заявив, що в республіці мобілізація не проводитиметься. На його думку, Чечня й так уже перевиконала план.
"Різні процеси мобілізації в різних регіонах можуть загострити соціальну напругу в Росії, яка вже зросла через сприйняття нерівності при створенні добровольчих батальйонів", - пояснюють експерти.