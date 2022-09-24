У ISW пояснили, як мобілізація спричинить загострення соціальної напруги у Росії

Аналітики Інституту вивчення війни США зазначають, що мобілізація у РФ проходить неоднорідно в різних регіонах. В останньому звіті ISW сказано, що система у РФ , швидше за все, не зможе підготувати навіть військові резерви низької якості, як спершу передбачалося планом Владіміра Путіна.

Кремль повинен виправити фундаментальні та системні проблеми, аби не провалити мобілізацію. Та всі ці помилки, які почали фіксувати з першого ж дня її проведення, не є несподіванкою. При цьому відомо, що мобілізаційна структура РФ була підготовлена до повномасштабної війни з Україною краще, ніж її армія.

"Цілком можливо, що Міністерство оборони Росії вирішить деякі з найгірших проблем і налагодить мобілізаційні зусилля", - допускають при цьому американські аналітики.

У ISW пояснюють, що гнів й недовіру у росіян викликає й те, що між заявами Владіміра Путіна та Сєргєя Шойгу і самим указом про мобілізацію є значні відмінності. Зокрема й щодо категорій чоловіків, які під неї підлягають. Наприклад, глава Чечні Рамзан Кадиров на нараді з оперативним штабом з проведення "спеціальної військової операції" заявив, що в республіці мобілізація не проводитиметься. На його думку, Чечня й так уже перевиконала план.

"Різні процеси мобілізації в різних регіонах можуть загострити соціальну напругу в Росії, яка вже зросла через сприйняття нерівності при створенні добровольчих батальйонів", - пояснюють експерти.