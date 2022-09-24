«Катастрофа для світового порядку» — Вучич виступив проти виключення РФ з Радбезу ООН

Президент Сербії очікувано не підтримав ініціативу з реформування Ради Безпеки через залежність від Росії, інформує ZN.ua .

Проросійський політик впевнений, що Захід обов'язково намагатиметься виключити Росію з Ради Безпеки ООН , але Белград таке рішення не підтримає в жодному випадку. Він нагадав, що згідно зі статтею 109 Статуту ООН , зміни до нього схвалюються більшістю у дві треті держав-членів Організації.

«Сербія не буде голосувати за щось подібне — обмеження права вето чи виключення Росії. Це спричинить руйнування міжнародного порядку. Бог його знає, що вони можуть зробити. Це неприйнятно. Для нас це буде катастрофою. Через Косово, звісно», — заявив Вучич.

Нагадаємо, що від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сербія на чолі з Вучичем лояльно ставилася до країни-агресорки, не підтримуючи санкції ЄС та намагаючись зберегти діючі газові контракти з «Газпромом».



