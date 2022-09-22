Це закінчиться поваленням Путіна — міністр оборони Словаччини про мобілізацію в РФ

Виступ президента РФ напередодні він назвав жалюгідним, інформує ZN.ua.

Це закінчиться поваленням Путіна — міністр оборони Словаччини про мобілізацію в РФ

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь вважає, що оголошення президентом РФ Владіміром Путіном мобілізації для війни проти України може стати початком його кінця.

Як пише видання Euractiv, у середу прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер і міністр оборони Ярослав Наді різко засудили оголошення часткової мобілізації в РФ та підготовку до так званих референдумів про приєднання на окупованих територіях України.

«Оголошуючи призов до армії синів російських матерів, він поставив себе в складну політичну позицію, і я припускаю, що це закінчиться поваленням Владіміра Путіна з поста президента Російської Федерації», — сказав Над.

Надь назвав виступ Путіна «жалюгідним» та зазначив, що референдуми на території України є лише приводом для майбутніх заяв Росії про «напад українців» на «російські землі».

В уряді Словаччини підтвердили, що продовжуватимуть підтримувати Україну дипломатично, економічно, політично та військово у максимально можливому обсязі, незважаючи на загальну підтримку Росії серед словацького населення.


Ірина Знась, ZN.ua





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