Це закінчиться поваленням Путіна — міністр оборони Словаччини про мобілізацію в РФ

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь вважає, що оголошення президентом РФ Владіміром Путіном мобілізації для війни проти України може стати початком його кінця.

Як пише видання Euractiv , у середу прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер і міністр оборони Ярослав Наді різко засудили оголошення часткової мобілізації в РФ та підготовку до так званих референдумів про приєднання на окупованих територіях України.

«Оголошуючи призов до армії синів російських матерів, він поставив себе в складну політичну позицію, і я припускаю, що це закінчиться поваленням Владіміра Путіна з поста президента Російської Федерації», — сказав Над.

Надь назвав виступ Путіна «жалюгідним» та зазначив, що референдуми на території України є лише приводом для майбутніх заяв Росії про «напад українців» на «російські землі».

В уряді Словаччини підтвердили, що продовжуватимуть підтримувати Україну дипломатично, економічно, політично та військово у максимально можливому обсязі, незважаючи на загальну підтримку Росії серед словацького населення.