Це закінчиться поваленням Путіна — міністр оборони Словаччини про мобілізацію в РФ
Виступ президента РФ напередодні він назвав жалюгідним, інформує
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь вважає, що оголошення президентом РФ Владіміром Путіном мобілізації для війни проти України може стати початком його кінця.
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«Оголошуючи призов до армії синів російських матерів, він поставив себе в складну політичну позицію, і я припускаю, що це закінчиться поваленням Владіміра Путіна з поста президента Російської Федерації», — сказав Над.
Надь назвав виступ Путіна «жалюгідним» та зазначив, що референдуми на території України є лише приводом для майбутніх заяв Росії про «напад українців» на «російські землі».
В уряді Словаччини підтвердили, що продовжуватимуть підтримувати Україну дипломатично, економічно, політично та військово у максимально можливому обсязі, незважаючи на загальну підтримку Росії серед словацького населення.