The Guardian: Мобілізація в Росії доводить, що Путін втратив зв’язок з реальністю

Російський автократ визнав, що всі його попередні погрози були порожні, наголосивши, що цього разу він «не блефує», інформує ZN.ua.

The Guardian: Мобілізація в Росії доводить, що Путін втратив зв’язок з реальністю
© Офіційний сайт Кремля

Остання промова Владіміра Путіна, в якій він оголосив про початок часткової мобілізації, а також пригрозив Заходу, відновить страх перед безвідповідальним ядерним шантажем. Але загалом його слова повинні більше додавати впевненості, ніж тривожити.

Хороша новина полягає в тому, що путінське оголошення надзвичайних заходів свідчить, що він визнає поразку Росії у війні за розширення імперії. Не така вже й хороша новина - це те, що якщо він сам повірить хоча в крихітну частку брехні і фантазій, якими була переповнена його промова, тоді його зв’язок з реальністю ще слабший, ніж всі підозрювали. Про це в статті для The Guardian пише експерт організації Chatham House Кір Джайлз.

Росія збирається мобілізувати 300 тисяч солдатів. Це провокує питання, чи Путін розуміє, що його армія вже не здатна навчити і озброїти навіть меншу кількість підкріплення, яке вдалося зібрати раніше. Оскільки російський парламент ухвалив закон про суворі тюремні терміни для тих, хто буде ухилятися від служби в армії, ситуація, схоже, дуже скоро перетвориться на «гру в стілець»: опинившись за гратами за відмову йти на війну, російських в’язнів можуть все ж завербувати, пообіцявши анулювати їхні вироки.

Насправді, майже жодні розповіді Путіна не витримують бодай хвилину критичного мислення. Він стверджує, що Росія нібито перемагає у війні з Україною, але сили Заходу на стільки могутні, що тепер потрібно ще більше «обкопатися», щоб мати змогу продовжувати бій. Маріонеткові режими в Україні повинні провести референдуми, щоб приєднатися до РФ, але ніхто в Москві вже не сумнівається, що вони хочуть цього приєднання. Російська армія нібито захищає суверенітет і територіальну цілісність самої Росії, але чомусь для цього захисту потрібно поглинути частини чужої країни. Путін каже, що мета війни - це лише «визволити» Донбас, але для цього чомусь потрібно окупувати значно більшу частину України. Тож лінія фронту розтягнулася на тисячу кілометрів.


Лесь Димань, ZN.ua





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