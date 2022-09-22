The Guardian: Мобілізація в Росії доводить, що Путін втратив зв’язок з реальністю

Остання промова Владіміра Путіна, в якій він оголосив про початок часткової мобілізації, а також пригрозив Заходу, відновить страх перед безвідповідальним ядерним шантажем. Але загалом його слова повинні більше додавати впевненості, ніж тривожити.

Хороша новина полягає в тому, що путінське оголошення надзвичайних заходів свідчить, що він визнає поразку Росії у війні за розширення імперії. Не така вже й хороша новина - це те, що якщо він сам повірить хоча в крихітну частку брехні і фантазій, якими була переповнена його промова, тоді його зв’язок з реальністю ще слабший, ніж всі підозрювали. Про це в статті для The Guardian пише експерт організації Chatham House Кір Джайлз.

Росія збирається мобілізувати 300 тисяч солдатів. Це провокує питання, чи Путін розуміє, що його армія вже не здатна навчити і озброїти навіть меншу кількість підкріплення, яке вдалося зібрати раніше. Оскільки російський парламент ухвалив закон про суворі тюремні терміни для тих, хто буде ухилятися від служби в армії, ситуація, схоже, дуже скоро перетвориться на «гру в стілець»: опинившись за гратами за відмову йти на війну, російських в’язнів можуть все ж завербувати, пообіцявши анулювати їхні вироки.