Служив - залишайся: в аеропортах РФ масово перевіряють молодих чоловіків, які біжать від мобілізації
У Росії чоловіків призовного віку не випускають із країни - з аеропортів низки регіонів надходять повідомлення, що пасажирам чоловічої статі влаштовують додаткові перевірки під час проходження контролю, інформує
Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".
При проходженні паспортного контролю, як правило, ставлять питання про те, коли було куплено квиток, чи є зворотній квиток, чи служив військовий обліковий фах, який вилітає в армії. Перевірка може тривати від 15 до 20 хвилин, однак про випадки, щоб людей після перевірки не пропустили на рейс, поки не повідомлялося.
Один із випадків перевірки був зафіксований в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі - майже всіх чоловіків, які відлітають із Росії, відводять на додаткову перевірку. У них переписують дані паспортів та військових квитків: подібна ситуація спостерігалася у московських аеропортах Внуково та Домодєдово.