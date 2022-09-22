Служив - залишайся: в аеропортах РФ масово перевіряють молодих чоловіків, які біжать від мобілізації

У Росії чоловіків призовного віку не випускають із країни - з аеропортів низки регіонів надходять повідомлення, що пасажирам чоловічої статі влаштовують додаткові перевірки під час проходження контролю, інформує Апостроф .

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

При проходженні паспортного контролю, як правило, ставлять питання про те, коли було куплено квиток, чи є зворотній квиток, чи служив військовий обліковий фах, який вилітає в армії. Перевірка може тривати від 15 до 20 хвилин, однак про випадки, щоб людей після перевірки не пропустили на рейс, поки не повідомлялося.

Один із випадків перевірки був зафіксований в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі - майже всіх чоловіків, які відлітають із Росії, відводять на додаткову перевірку. У них переписують дані паспортів та військових квитків: подібна ситуація спостерігалася у московських аеропортах Внуково та Домодєдово.

Фото: t.me/Tsaplienko