Учора ЗСУ ліквідували ще 400 російських окупантів. Після цього загальна кількість втрат РФ серед особового складу зросла до 55 510 "двохсотих". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує ZN.ua .

Загальна кількість втрат ворога станом на 22 вересня:

танків ? 2236 (+9) од,

од, бойових броньованих машин ? 4776 (+28) од,

од, артилерійських систем – 1341 (+1) од,

од, РСЗВ – 318 (+0) од,

засоби ППО ? 169 (+1) од,

од, літаків – 253 (+0) од,

гелікоптерів – 218 (+1) од,

од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9) ,

, крилаті ракети ? 240 (+1) ,

, кораблі /катери ? 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,

од, спеціальна техніка ? 125 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та донецькому напрямках", - повідомляють в Генштабі.