ЗСУ ліквідували ще 400 російських окупантів

Тепер непереливки ворогу і на краматорському напрямку.

ЗСУ ліквідували ще 400 російських окупантів
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Учора ЗСУ ліквідували ще 400 російських окупантів. Після цього загальна кількість втрат РФ серед особового складу зросла до 55 510 "двохсотих". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує ZN.ua.

Загальна кількість втрат ворога станом на 22 вересня:

  • танків ? 2236 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ? 4776 (+28) од,
  • артилерійських систем – 1341 (+1) од,
  • РСЗВ – 318 (+0) од,
  • засоби ППО ? 169 (+1) од,
  • літаків – 253 (+0) од,
  • гелікоптерів – 218 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),
  • крилаті ракети ? 240 (+1),
  • кораблі /катери ? 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,
  • спеціальна техніка ? 125 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та донецькому напрямках", - повідомляють в Генштабі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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