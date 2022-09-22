Європарламент підтримає входження України у внутрішній ринок ЄС — Жовква

Європейський Парламент готовий всебічно сприяти Україні у просування на євроінтеграційному треку, у тому числі в питанні щодо входження у внутрішній ринок ЄС, заявив заступник керівника Офісу президент Ігор Жовква за підсумками зустрічі із генеральним секретарем Європарламенту Клаусом Велле.

«Україна заповнила опитувальник для набуття статусу кандидата на членство у ЄС за один місяць, отримала статус кандидата – за чотири місяці. Очікуємо, що подібний темп збережеться і стосовно набуття Україною повноправного членства у Європейському Союзі. Європейський Парламент є нашим незмінним другом і партнером на цьому шляху», - написав він.

Жовква нагадав, що вже наступного дня після подання Україною заявки на членство у ЄС саме від Європейського Парламенту надійшов заклик до інституцій ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

«Був радий отримати запевнення, що Європейський Парламент готовий і надалі іти пліч-о-пліч із нами, надаючи максимальне й всебічне сприяння прогресу України на євроінтеграційному треку», - зазначив замглави ОП.

Він зазначив, що з часу повномасштабного вторгнення Росії підтримка Європарламенту України стала ще активнішою, в тому числі і щодо розширення макрофінансової допомоги.