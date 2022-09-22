Загиблих можуть бути тисячі: прокурор назвав кількість тіл, які вже ексгумували в Ізюмі

Прокурор Харківської області Олександр Фільчаков розповів, що станом на вечір 21 вересня з найбільшого масового поховання в місті Ізюм вдалося ексгумувати 338 тіл - 320 цивільних та 18 військових ЗСУ. Про це повідомляє "Суспільне" .

"Дуже велика кількість ексгумованих ­– з мінно-вибуховими травмами, також дуже багато – з численними переламами кісток, є також з ознаками катування", - розповів він, нагадавши, що сумарно на кладовищі, яке утворилося там під час російської окупації, було зафіксовано 445 могил, в деяких з них поховано одночасно по кілька людей.

За словами Фільчакова, ексгумацію у цьому лісі планують закінчити до вечора 23 вересня. Далі експерти працюватимуть на інших місцях, позаяк було виявлено ще до п'яти поховань.

Голову райадміністрації Степан Масельський розповів, що загиблих під час окупації росіянами людей в Ізюмському районі можуть бути тисячі. За його словами, "кожного дня біля під’їздів будинків та по посадках знаходять закопаних людей". Ба більше, дуже багатьох людей мешканці хоронили самі – це ті, хто загинули на початку окупації у результаті авіанальотів та від ударів артилерії.