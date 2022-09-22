Досудове розслідування щодо Медведчука завершено — Костін

Досудове розслідування щодо підозрюваного у держзраді та обміняного російській стороні на українських військових колишнього депутата Віктора Медведчука було завершено до проведення процедури обміну, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

«В обмін на життя та свободу наших захисників Україна віддала Медведчука. Досудове розслідування щодо нього завершено. Свідчення Медведчука задокументовані. Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається Росія», - зазнаяив генпрокурор вранці, коментуючи звільнення 215 українських захисників напередодні.

Він додав, що держава пам’ятає про всіх, хто залишається в полоні. Разом із союзниками Україна працює над обміном «всіх на всіх», а успіхи ЗСУ у контрнаступі щодня збільшують «обмінний фонд». Зі свого боку, Офіс Генерального прокурора докладає максимум зусиль для повернення додому українських героїв.