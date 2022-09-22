Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода — Зеленський розповів подробиці обміну полоненими

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив про звільнення з полону українських захисників та розповів деталі операції.

«Ми повертаємо додому наших людей. Щойно завершився обмін. Сьогодні в нас 215 хороших новин. Це однозначно перемога для нашої держави, для всього нашого суспільства.

А головне — для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких у безпеці.

Герой України Євгеній Бова.

Герой України Лев Пашко.

Герой України Денис Прокопенко», — повідомив Зеленський.

За словами президента, повернулись 108 бійців «Азова», 188 героїв «Азовсталі» та Маріуполя. Восьмеро — поранені під час російського теракту в Оленівці.

«Загалом 215 героїв! Це воїни Нацгвардії, нашої армії, Військово-Морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники СБУ та інші», — підкреслив він.

Зокрема, вдалося повернути також засуджених до смертної кари Миколу Куща та Костянтина Никитенко.

«Ми пам’ятаємо про усіх наших людей і намагаємось врятувати кожного українця. В цьому сенс України, наша сутність, цим ми відрізняємось від ворога: ми цінуємо кожне життя і обов’язково зробимо все, щоб врятувати всіх, хто перебуває в російському полоні», — наголосив президент.

За його словами, ця операція готувалась довго і мала кілька складових.

«Перша складова: ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спершу нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував у слідчому ізоляторі СБУ . Ми говорили, наполягали, число зросло до 200. Віддати Медведчука за справжніх воїнів — не шкода», — заявив Зеленський.

Він повідомив, що Медведчук пройшов всі передбачені законом слідчі дії, Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень.

Як розповів президент, повернути вдалося навіть більше, ніж 200 українських громадян, адже серед них є українки, які готуються стати мамами.

Щодо другої складової, то вона стосується п'ятьох бойових командирів, за яких, за словами Зеленського, довелось поборотись найбільше і найдовше, адже їм загрожувало найжорстокіше — смертна кара.

«П’ять супергероїв. В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів: тих, хто воював проти України і тих, хто зрадив Україну. Тих, хто нам з вами точно не потрібен», — заявив глава держави.

За домовленістю з Туреччиною, пятеро наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть у повній безпеці, в комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни. Їхнім родинам буде забезпечена можливість з ними бачитись.

«І ще одна складова — допомогти нашим друзям і союзникам у звільненні з полону їх громадян», — додав президент.

За його словами, для України це було питанням честі і вдячності за допомогу нашій державі,

Зеленський повідомив, що вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували в російському полоні: п’ятьох громадян Великої Британії, два громадянина США , одного громадянина Марокко, громадянина Швеції та громадянина Хорватії. Вони повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії.

«Ворог призначив їм довгі вироки, або смертну кару. Ми врятували їм життя», — наголосив він.

Глава держави також назвав усіх тих, хто був дотичний до обміну: керівник ОП Андрій Єрмак, керівник розвідки Кирило Буданов, голова СБУ Василь Малюк і Рустем Умеров. Він також подякував Дмитрові Усову, омбудсману Дмитрові Лубинцю та голові МВС Денису Монастирському.

Подробиці операції зі звільнення українських захисників президент пообіцяв надати на спеціальному брифінгу у четвер.