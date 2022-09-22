Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода — Зеленський розповів подробиці обміну полоненими
Президент розповів про деталі операції зі звільнення захисників Маріуполя, інформує
Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив про звільнення з полону українських захисників та розповів деталі операції.
«Ми повертаємо додому наших людей. Щойно завершився обмін. Сьогодні в нас 215 хороших новин. Це однозначно перемога для нашої держави, для всього нашого суспільства.
А головне — для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких у безпеці.
Герой України Євгеній Бова.
Герой України Лев Пашко.
Герой України Денис Прокопенко», — повідомив Зеленський.
За словами президента, повернулись 108 бійців «Азова», 188 героїв «Азовсталі» та Маріуполя. Восьмеро — поранені під час російського теракту в Оленівці.
«Загалом 215 героїв! Це воїни Нацгвардії, нашої армії, Військово-Морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники СБУ та інші», — підкреслив він.
Зокрема, вдалося повернути також засуджених до смертної кари Миколу Куща та Костянтина Никитенко.
«Ми пам’ятаємо про усіх наших людей і намагаємось врятувати кожного українця. В цьому сенс України, наша сутність, цим ми відрізняємось від ворога: ми цінуємо кожне життя і обов’язково зробимо все, щоб врятувати всіх, хто перебуває в російському полоні», — наголосив президент.
За його словами, ця операція готувалась довго і мала кілька складових.
«Перша складова: ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спершу нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував у слідчому ізоляторі СБУ. Ми говорили, наполягали, число зросло до 200. Віддати Медведчука за справжніх воїнів — не шкода», — заявив Зеленський.
Він повідомив, що Медведчук пройшов всі передбачені законом слідчі дії, Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень.
Як розповів президент, повернути вдалося навіть більше, ніж 200 українських громадян, адже серед них є українки, які готуються стати мамами.
Щодо другої складової, то вона стосується п'ятьох бойових командирів, за яких, за словами Зеленського, довелось поборотись найбільше і найдовше, адже їм загрожувало найжорстокіше — смертна кара.
«П’ять супергероїв. В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів: тих, хто воював проти України і тих, хто зрадив Україну. Тих, хто нам з вами точно не потрібен», — заявив глава держави.
За домовленістю з Туреччиною, пятеро наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть у повній безпеці, в комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни. Їхнім родинам буде забезпечена можливість з ними бачитись.
«І ще одна складова — допомогти нашим друзям і союзникам у звільненні з полону їх громадян», — додав президент.
За його словами, для України це було питанням честі і вдячності за допомогу нашій державі,
Зеленський повідомив, що вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували в російському полоні: п’ятьох громадян Великої Британії, два громадянина США, одного громадянина Марокко, громадянина Швеції та громадянина Хорватії. Вони повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії.
«Ворог призначив їм довгі вироки, або смертну кару. Ми врятували їм життя», — наголосив він.
Глава держави також назвав усіх тих, хто був дотичний до обміну: керівник ОП Андрій Єрмак, керівник розвідки Кирило Буданов, голова СБУ Василь Малюк і Рустем Умеров. Він також подякував Дмитрові Усову, омбудсману Дмитрові Лубинцю та голові МВС Денису Монастирському.
Подробиці операції зі звільнення українських захисників президент пообіцяв надати на спеціальному брифінгу у четвер.