Rzeczpospolita: Мобілізація дасть Росії чисельну перевагу над Україною, але не скоро

Мобілізація, проголошена Владіміром Путіним, зачепить близько 300 тисяч людей. Це досить велика маса, щоб у Кремля з’явилася перевага на полі битви. Звісно, ніхто крім Генерального штабу України не знає, скільки зараз українських солдатів беруть участь у боях на фронті. Але можна припустити, що після мобілізації у Путіна буде чисельно більша армія. І ця перевага буде дуже серйозною.

Але, як пише Rzeczpospolita , є купа деталей, в яких криється диявол. Це лише в 1941 році під тогочасним Ленінградом і Москвою (а потім в 1943-му в Україні) можна було роздати звичайним людям рушниці, а потім їх в цивільних тілогрійках і кашкетах кинути на ворога. Сьогодні солдати повинні обов’язково отримати камуфляжний однострій, взуття, бронежилети, шоломи, не кажучи вже про пристойну зброю.

Звідки російські генерали візьмуть 300 тисяч бронежилетів для мобілізованих, якщо навіть вже для існуючих підрозділів на купівлю таких речей гроші збирають активісти (так само як і на шкарпетки, не кажучи вже про безпілотники)? Навіть якщо допустити, що генерали знайдуть дефіцитне забезпечення, мобілізованих також десь потрібно зібрати, озброїти і почати тренувати. Хоча б щоб відновити ті навички, які вони повинні були здобути під час служби в армії раніше. Але офіцерів і сержантів, які могли б проводити такі навчання, вже давно відправили на війну.