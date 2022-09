Путін досі не розуміє Україну, часткова мобілізація та псевдореферендуми не усунуть цю слабкість — посол Британії

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на рішення президента РФ Владіміра Путіна оголосити часткову мобілізацію в країні.

На її думку, Путін досі не розуміє українську сторону, і проведення часткової мобілізації та псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України цю проблему не вирішать. Про це Сіммонс написала у твіттер .

«Дивилася виступ Путіна. Він досі відмовляється зрозуміти Україну. Часткова мобілізація та фіктивні референдуми не змінюють цієї суттєвої слабкості», - йдеться у публікації.

Watched Putin’s speech. He still refuses to understand Ukraine. Partial mobilisation and sham referenda don’t change that essential weakness.