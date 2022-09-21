Україна має гарантувати полоненим військовим РФ, що не вчиняли злочинів, не видачу Росії – журналіст

На думку Станіслава Асєєва, саме страх обміну є найбільшим аргументом для росіян, інформує ZN.ua.

Україна має гарантувати полоненим військовим РФ, що не вчиняли злочинів, не видачу Росії – журналіст
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Українська влада повинна надати російським військовим, які не вчиняли воєнних злочинів проти нашої держави та здалися в полон, гарантії того, що не видасть їх РФ, якщо ті не хочуть повертатися туди до зміни режиму. Із такою пропозицією до офіса президента звернувся український журналіст і колишній політв’язень Станіслав Асєєв у Facebook, зважаючи на оголошення Владіміром Путіним "часткової мобілізації".

Він нагадав, що вперше говорив про такий підхід ще в березні.

“Україна має публічно та офіційно гарантувати російським військовослужбовцям, які не вчиняли воєнних злочинів (а можливо, не встигли зробити і пострілу), їхню не видачу до РФ у разі здачі в полон та небажання повертатись до Росії до зміни режиму”, – написав Асєєв.

На думку журналіста, страх полону й подальшого обміну наразі є найсильнішим аргументом для росіян, а не гроші чи дотримання міжнародного права в поводженні з військовополоненими.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візамиЛатвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами
У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТОУ Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО
Алла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в УкраїніАлла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в Україні
Війна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООНВійна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООН
Блок рекламы


Похожие новости
В Росії почалися протести проти мобілізації — поліція затримує учасників акційВ Росії почалися протести проти мобілізації — поліція затримує учасників акцій
У Росії набирають кандидатів для "відправки на будівельні роботи в Україні" – ГенштабУ Росії набирають кандидатів для "відправки на будівельні роботи в Україні" – Генштаб
Rzeczpospolita: Мобілізація дасть Росії чисельну перевагу над Україною, але не скороRzeczpospolita: Мобілізація дасть Росії чисельну перевагу над Україною, але не скоро
WSJ: Аналітики пояснили, чому мобілізація не вирішить проблеми Росії у війні з УкраїноюWSJ: Аналітики пояснили, чому мобілізація не вирішить проблеми Росії у війні з Україною
Литва привела війська у підвищену бойову готовність через часткову мобілізацію в РосіїЛитва привела війська у підвищену бойову готовність через часткову мобілізацію в Росії
Ніякі погрози РФ не можуть приховати, що Україна перемагає у війні – міністр оборони Великої БританіїНіякі погрози РФ не можуть приховати, що Україна перемагає у війні – міністр оборони Великої Британії
Плани Росії провести так звані "референдуми" є ознакою провалу — БлінкенПлани Росії провести так звані "референдуми" є ознакою провалу — Блінкен
У Росії почалися протести проти путінської мобілізації: є затриманіУ Росії почалися протести проти путінської мобілізації: є затримані
Кулеба про мобілізацію в Росії: «Путін хоче кинути більше людей у полум'я війни»Кулеба про мобілізацію в Росії: «Путін хоче кинути більше людей у полум'я війни»
Масові протести почалися в росії проти мобілізації, ОМОН затримує людей: кадри того, що відбуваєтьсяМасові протести почалися в росії проти мобілізації, ОМОН затримує людей: кадри того, що відбувається
Последние новости
Подгружаем последние новости