Україна має гарантувати полоненим військовим РФ, що не вчиняли злочинів, не видачу Росії – журналіст
На думку Станіслава Асєєва, саме страх обміну є найбільшим аргументом для росіян, інформує
Українська влада повинна надати російським військовим, які не вчиняли воєнних злочинів проти нашої держави та здалися в полон, гарантії того, що не видасть їх РФ, якщо ті не хочуть повертатися туди до зміни режиму. Із такою пропозицією до офіса президента звернувся український журналіст і колишній політв’язень Станіслав Асєєв у
Він нагадав, що вперше говорив про такий підхід ще в березні.
“Україна має публічно та офіційно гарантувати російським військовослужбовцям, які не вчиняли воєнних злочинів (а можливо, не встигли зробити і пострілу), їхню не видачу до РФ у разі здачі в полон та небажання повертатись до Росії до зміни режиму”, – написав Асєєв.
На думку журналіста, страх полону й подальшого обміну наразі є найсильнішим аргументом для росіян, а не гроші чи дотримання міжнародного права в поводженні з військовополоненими.