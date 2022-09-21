Путін сподівається, що росіяни захочуть «захистити» анексовані території України і підуть воювати – ISW

Запланувавши анексувати окуповані російськими військами території України, Кремль насамперед грає на внутрішню аудиторію. Таким чином російська влада сподівається розбудити в росіянах бажання «захистити» нещодавно заявлені території Росії. Про це у своєму огляді за 20 вересня повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Представники окупаційних так званих «адміністрацій» Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької не дарма заявили про намір 23-27 вересня провести так звані «референдуми» про приєднання до Росії. Це, на думку експертів Інституту, було продиктовано Кремлем і такий крок розрахований на внутрішню аудиторію.

«Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб «захистити» нещодавно заявлені території Росії», – йдеться у звіті ISW.