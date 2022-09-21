Путін сподівається, що росіяни захочуть «захистити» анексовані території України і підуть воювати – ISW
Плани Кремля провести так звані «референдуми» розраховані на внутрішню аудиторію, інформує
Запланувавши анексувати окуповані російськими військами території України, Кремль насамперед грає на внутрішню аудиторію. Таким чином російська влада сподівається розбудити в росіянах бажання «захистити» нещодавно заявлені території Росії. Про це у своєму
Представники окупаційних так званих «адміністрацій» Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької не дарма заявили про намір 23-27 вересня провести так звані «референдуми» про приєднання до Росії. Це, на думку експертів Інституту, було продиктовано Кремлем і такий крок розрахований на внутрішню аудиторію.
«Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб «захистити» нещодавно заявлені території Росії», – йдеться у звіті ISW.