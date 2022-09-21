До уваги військкоматів: Остапчук висміяв зірок-рашистів, що хизувалися у військовій формі

21 вересня Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ. Диктатор, спецоперація якого "йшла за планом", вирішив кинути на український фронт ще 300 тисяч росіян, інформує Апостроф.

Українські соцмережі миттєво відреагували на цю новину мемами та фотожабами, і зірки не стали винятком. Володимир Остапчук опублікував у Instagram фото зірок-рашистів, які фотографувалися у військовій формі. За словами ведучого, наразі у них з'явився шанс довести свій патріотизм.

Фото: https://www.instagram.com/vova_ostapchuk/

"До уваги російських військкоматів, - написав він. - Була б крута [рекламна] інтеграція з [російською компанією з пошуку авіаквитків] Авіасейлс, але їх уже не випустять".

Фото: https://www.instagram.com/vova_ostapchuk/

Так, свого часу форму приміряв фанат Путіна та друг Кадирова Тіматі, одесит Джиган, Філіп Кіркоров, Олег Газманов та Микола Басков.

Фото: https://www.instagram.com/vova_ostapchuk/

"Не словом, а ділом", - пожартував Остапчук, обізвавши пропутинських артистів "дірявим батальйоном".

Фото: https://www.instagram.com/vova_ostapchuk/


Наталка Лавринець, Апостроф





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