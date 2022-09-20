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2022-09-20
У Росії вирішили перевірити Пугачову за статтею про «дискредитацію армії»
На пост співачки поскаржилася мешканка Підмосков'я.
Аллу Пугачову запідозрили у "дискредитації" армії РФ© Алла Пугачьова/Instagram
У поліцію Росії надійшла заява з проханням перевірити співачку Аллу Пугачову за статтею про дискредитацію армії. Як повідомляють
У своїй публікації Пугачова просила визнати її «іноземним агентом» слідом за її чоловіком, Максімом Галкіним. При цьому ані армія Росії, ані її вторгнення в Україну в ній прямо не згадуються.
Фаїна Вауліна, ZN.ua