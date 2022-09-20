У Росії вирішили перевірити Пугачову за статтею про «дискредитацію армії»

У поліцію Росії надійшла заява з проханням перевірити співачку Аллу Пугачову за статтею про дискредитацію армії. Як повідомляють росЗМІ , на пост, опублікований в Instagram, поскаржилася мешканка Підмосков'я.

У своїй публікації Пугачова просила визнати її «іноземним агентом» слідом за її чоловіком, Максімом Галкіним. При цьому ані армія Росії, ані її вторгнення в Україну в ній прямо не згадуються.