У Росії вирішили перевірити Пугачову за статтею про «дискредитацію армії»

На пост співачки поскаржилася мешканка Підмосков'я.

У Росії вирішили перевірити Пугачову за статтею про «дискредитацію армії»
Аллу Пугачову запідозрили у "дискредитації" армії РФ
© Алла Пугачьова/Instagram

У поліцію Росії надійшла заява з проханням перевірити співачку Аллу Пугачову за статтею про дискредитацію армії. Як повідомляють росЗМІ, на пост, опублікований в Instagram, поскаржилася мешканка Підмосков'я.

У своїй публікації Пугачова просила визнати її «іноземним агентом» слідом за її чоловіком, Максімом Галкіним. При цьому ані армія Росії, ані її вторгнення в Україну в ній прямо не згадуються.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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