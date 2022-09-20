ВАКС призначив Трухіну заставу у справі про підкуп поліцейського

ВАКС призначив Трухіну заставу у справі про підкуп поліцейського
© Радио Свобода

Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід «слузі народу» Олександру Трухіну у справі про спробу підкупу поліцейського після ДТП у серпні минулого року. Суд призначив депутату 49 620 грн застави, яку потрібно внести впродовж п’яти днів.

«20 вересня 2022 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим Генеральним прокурором, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату України ІХ скликання, який за «150 тисяч» намагався підкупити патрульних поліцейських», - повідомила пресслужба САП.

Суд частково задовольнив клопотання та, зокрема, зобов’язав Трухіна прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватись від спілкування з Міністром внутрішніх справ України; керівниками Національної поліції, Департаменту патрульної поліції, управління патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції, керівниками та судовими експертами національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» та свідками у справі.

Обмеження щодо депутата діятимуть до 20 листопада 2022 року включно.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Amnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертвиAmnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертви
Росія надовго покине лігу світового рівня — ЛінкявічюсРосія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс
Голова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгуГолова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгу
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Блок рекламы


Похожие новости
Роками не можуть провести підготовче засідання: які справи зависли у ВАКСРоками не можуть провести підготовче засідання: які справи зависли у ВАКС
Окремі рішення ВАКС створили загрозливу тенденцію для всіх майбутніх справОкремі рішення ВАКС створили загрозливу тенденцію для всіх майбутніх справ
За три роки ВАКС ухвалив у 2,5 рази більше рішень проти корупціонерів, аніж попередні суди за чотириЗа три роки ВАКС ухвалив у 2,5 рази більше рішень проти корупціонерів, аніж попередні суди за чотири
Зеленський призначив Веніславського своїм представником у ВРЗеленський призначив Веніславського своїм представником у ВР
Мешканці звільненої Харківщини спалили будинок "головного поліцейського": боєць ЗСУ розповів, як усе булоМешканці звільненої Харківщини спалили будинок "головного поліцейського": боєць ЗСУ розповів, як усе було
САП запросить для Трухіна заставу розміром трохи більше тисячі доларів — ЗМІСАП запросить для Трухіна заставу розміром трохи більше тисячі доларів — ЗМІ
Народному депутату оголошено про підозру у спробі підкупу поліцейськихНародному депутату оголошено про підозру у спробі підкупу поліцейських
Суд призначив 12 років ув’язнення агенту військової розвідки РФСуд призначив 12 років ув’язнення агенту військової розвідки РФ
Ексголову КСУ Тупицького оголосили в розшук по ще одній справіЕксголову КСУ Тупицького оголосили в розшук по ще одній справі
Суд арештував гроші Мартиненка у справі про отримання хабаря й відмиванні коштівСуд арештував гроші Мартиненка у справі про отримання хабаря й відмиванні коштів
Последние новости
Подгружаем последние новости