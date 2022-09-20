ВАКС призначив Трухіну заставу у справі про підкуп поліцейського

Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід «слузі народу» Олександру Трухіну у справі про спробу підкупу поліцейського після ДТП у серпні минулого року. Суд призначив депутату 49 620 грн застави, яку потрібно внести впродовж п’яти днів.

«20 вересня 2022 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим Генеральним прокурором, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату України ІХ скликання, який за «150 тисяч» намагався підкупити патрульних поліцейських», - повідомила пресслужба САП.

Суд частково задовольнив клопотання та, зокрема, зобов’язав Трухіна прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватись від спілкування з Міністром внутрішніх справ України; керівниками Національної поліції, Департаменту патрульної поліції, управління патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції, керівниками та судовими експертами національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» та свідками у справі.

Обмеження щодо депутата діятимуть до 20 листопада 2022 року включно.