Загибель наздогнала російського актора, який підтримував окупантів та вторгнення в Україну: подробиці НП

Пішов із життя відомий російський актор, який підтримував вторгнення рф в Україну та вже давно підтримував окупантів на Донбасі.

Актор і режисер Сергій Пускепаліс загинув внаслідок ДТП у Ростовському районі Ярославської області. Там зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.

За попередніми даними, водій авто, в якому на пасажирському сидінні їхав Пускепаліс, виїхав на зустрічну смугу і там зіткнувся з вантажним автомобілем «МАЗ». Авто вилетіло в кювет. 29-річний водій легковика та 56-річний актор загинули від отриманих травм.

Пускепаліс відомий за фільмами «Як я провів цим літом», «Прості речі», «Метро», «Криголам», він — заслужений артист рф.

Раніше Пускепаліс зізнавався, що ще з 2016 року їздить на окупований Донбас та допомагає російським військовим.

Нещодавно він розповідав, чому підтримує вторгнення окупаційних військ в Україну і навів безглузде порівняння України з буйним сусідом.

"Уявіть собі сусіда, який весь час стрибає у вас за стіною і кричить "Пускепаляку на гілляку". І це відбувається не рік і не два. Ну я потерплю, потім спробую його посоромити, а якщо я розумію, що моя лояльність до нього сполучатиметься з його безкарною дурістю і жорстокістю, то, звичайно, я піду і дам йому в морду", — заявляв загиблий актор.