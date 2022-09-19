Поряд з Байденом: з’явилося фото Олени Зеленської на похороні королеви Єлизавети ІІ

Олена Зеленська опинилася в числі 2000 високопоставлених гостей, яких запросили на державний похорон королеви Єлизавети ІІ. 19 вересня першу Леді України сфотографували у Вестмінстерському абатстві під час панахиди.

Зеленська в чорному костюмі та капелюшку-таблетці сиділа через прохід від президента США Джо Байдена та Джилл Байден. Поряд із нею на фото можна замінити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує Апостроф.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що похорон королеви Єлизавети II у Лондоні став одним із найбільших дипломатичних зборів за останні десятиліття. Вестмінстерське абатство вміщує близько 2000 осіб, 500 з яких – голови держав та їхні представники.

Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден та його дружина Джилл очолили список дипломатичних гостей. У старовинній церкві помітили Еммануеля Макрона, Реджепа Ердогана, Урсулу фон дер Ляйєн, Шарля Мішеля та інших.

Фото: Getty Images

Через натягнуті відносини Великобританія вирішила запросити послів, а не лідерів держав, з кількох країн, включаючи Іран, Нікарагуа та Північну Корею. Росія та Білорусь входять до невеликої групи країн, виключених із заходу після вторгнення в Україну. Інші країни, які не були запрошені, - М'янма, Сирія, Венесуела та керований талібами Афганістан.


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Amnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертвиAmnesty International випустила конверти з «братніми обіймами» агресора і жертви
Росія надовго покине лігу світового рівня — ЛінкявічюсРосія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс
Голова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгуГолова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгу
Блок рекламы


Похожие новости
У Мелітополі пролунав потужний вибух: фото, відео та всі подробиціУ Мелітополі пролунав потужний вибух: фото, відео та всі подробиці
У Норвегії до парламенту принесли труну з опудалом Путіна: фотоУ Норвегії до парламенту принесли труну з опудалом Путіна: фото
Черга до труни королеви Єлизавети ІІ розтяглася на 16 км: вражаюче фотоЧерга до труни королеви Єлизавети ІІ розтяглася на 16 км: вражаюче фото
Росія завдала масованого удару по Дніпропетровщині - є загиблі: фотоРосія завдала масованого удару по Дніпропетровщині - є загиблі: фото
Німеччина продасть для ЗСУ партію гаубиць RCH-155: фото, відео та характеристикиНімеччина продасть для ЗСУ партію гаубиць RCH-155: фото, відео та характеристики
Ворог випустив понад 90 снарядів за ніч по Дніпропетровщині: фото руйнуваньВорог випустив понад 90 снарядів за ніч по Дніпропетровщині: фото руйнувань
Вибрав невдалий образ: "слуга народу" з'явився на публіці в джемпері з великим логотипом V, фотоВибрав невдалий образ: "слуга народу" з'явився на публіці в джемпері з великим логотипом V, фото
Катували навіть дітей: все, що відомо про звірства окупантів у Ізюмі - фото та відеоКатували навіть дітей: все, що відомо про звірства окупантів у Ізюмі - фото та відео
В окупованому Бердянську ліквідували "заступника голови міста" разом із дружиною: фото колаборантівВ окупованому Бердянську ліквідували "заступника голови міста" разом із дружиною: фото колаборантів
Накладочка вийшла: в окупованому Херсоні ФСБ затримала "українського нациста" з російським паспортом, фотоНакладочка вийшла: в окупованому Херсоні ФСБ затримала "українського нациста" з російським паспортом, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости