Поряд з Байденом: з’явилося фото Олени Зеленської на похороні королеви Єлизавети ІІ

Олена Зеленська опинилася в числі 2000 високопоставлених гостей, яких запросили на державний похорон королеви Єлизавети ІІ. 19 вересня першу Леді України сфотографували у Вестмінстерському абатстві під час панахиди.

Зеленська в чорному костюмі та капелюшку-таблетці сиділа через прохід від президента США Джо Байдена та Джилл Байден. Поряд із нею на фото можна замінити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує Апостроф .

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що похорон королеви Єлизавети II у Лондоні став одним із найбільших дипломатичних зборів за останні десятиліття. Вестмінстерське абатство вміщує близько 2000 осіб, 500 з яких – голови держав та їхні представники.

Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден та його дружина Джилл очолили список дипломатичних гостей. У старовинній церкві помітили Еммануеля Макрона, Реджепа Ердогана, Урсулу фон дер Ляйєн, Шарля Мішеля та інших.

Фото: Getty Images

Через натягнуті відносини Великобританія вирішила запросити послів, а не лідерів держав, з кількох країн, включаючи Іран, Нікарагуа та Північну Корею. Росія та Білорусь входять до невеликої групи країн, виключених із заходу після вторгнення в Україну. Інші країни, які не були запрошені, - М'янма, Сирія, Венесуела та керований талібами Афганістан.