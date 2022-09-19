ЗСУ підняли український прапор над важливим селищем на шляху до Лимана

Українські бійці продовжують контрнаступ не лише у Харківському та Херсонському напрямках, а й на сході країни – ЗСУ вдалося підняти український прапор над важливим селищем на шляху до Лиману, інформує Апостроф .

Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах.

Зазначається, що український прапор майорить над селищем Ярова, неподалік Святогірська (лівий берег Сіверського Дінця) і за 18 км на захід від Лиману, за яке зараз йдуть бої. До війни у ньому проживало до 2500 мешканців.