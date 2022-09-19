Ми не розраховуємо, що війна завершиться скоро — посол США

Дипломат доволі скептично висловилась щодо прогнозу про закінчення війни у 2023 році, інформує ZN.ua.

Ми не розраховуємо, що війна завершиться скоро — посол США
© U.S. Embassy Slovakia/facebook

Сполучені Штати Америки не очікують швидкого завершення війни в Україні, при цьому готові і надалі надавати необхідну підтримку для боротьби з російською агресією в майбутньому, заявила в інтерв’ю «Європейській правді» посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Як дипломат з 25-річним досвідом, я навчилася не спекулювати з приводу майбутнього. Але я не думаю, що це буде швидка війна. Можу сказати це з власного досвіду», - сказала вона у відповідь на запитання, чи реально закінчити війну у 2023 році.

Вона додала, що попри це США готові надавати Україні підтримку довгий час, зокрема аби підтримувати у тому числі здатність України не лише перемагати на полі бою зараз, а й забезпечити безпекову перевагу у майбутньому.

«Наразі ми в захопленні від того, як Україна діє на полі бою, як вона проводить контрнаступ, який, звісно ж, ще не завершився. Ми не розраховуємо, що війна завершиться скоро. Але нас надихає те, що ви у боях повертаєте значні території. Нам, звісно, треба оцінювати це обережно», - додала пані посол.

Брінк зазначила, що частина довгострокової допомоги, яку США надсилають Україні, «буде працювати роки і роки відсьогодні», аби допомогти розбудувати власну оборонну спроможність, щоб захищати себе у майбутньому.


Ірина Знась, ZN.ua





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