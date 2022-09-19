У Києві з'явиться меморіал героїв "Азовсталі": як він виглядатиме

У Києві на схилах Дніпра хочуть створити меморіал пам'яті загиблих захисників Маріуполя та поховати там загиблих героїв.

Про це розповіла керівник патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова, пише "Українська правда", інформує Апостроф.

"...меморіал має бути на схилах Дніпра, на місці, яке проглядатиметься з усіх боків Києва. Тому що воїни гідні такої слави, і це попередження для наступних поколінь, що не треба забувати, якою ціною їм дісталася свобода і мирне життя" , - розповіла вона.

Місце вже обрано – це Співоче поле, де вже стоїть меморіал воїнам Другої світової війни, державний прапор, і саме це місце підходить і за всіма архітектурними та візуальними нормами.

Толкачова додала, що архітектор (теж "азовець") вже розробив візуалізацію. Її вже передали до КМДА.

"Є ряд бюрократичних процедур, які зараз абсолютно недоречні. І влада розглядає питання, як вирішити це якнайшвидше, тому що з цим вже затягувати не можна", - зазначила вона.

Керівник патронатної служби "Азова" розповіла, що зараз урни із прахом загиблих захисників "Азовсталі" знаходяться на зберіганні у крематорії. Деякі сім'ї забрали урни додому. Потрібно якнайшвидше робити цей меморіал, щоб поховати героїв. Азовці хотіли б зробити це до зими.

"Архітектурна форма, яку ми хочемо втілити, є досить масштабною і складною. Тому спочатку потрібно розпочати процес поховання, потім уже будувати сам меморіальний комплекс і упорядковувати місця поховання. Після цього вже робляться доріжки, висаджуються зелені насадження, там ще потрібно робити реконструкцію сходів. , яка веде прямо від набережної Дніпра", - уточнила Толкачова.

Локацію вибрали дуже вдалу, і тепер слово за владою.

"Є велика проблема, що є мами, які не хочуть кремувати тіла з релігійних міркувань, але вони сказали, що чекатимуть на меморіал, щоб поховати хлопців разом. І вони чекають, не ховають дітей", - зазначила голова патронатної служби полку "Азов".


Олена Руденко, Апостроф





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