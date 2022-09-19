Новостей.COM ⇒
2022-09-19
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
США не мають фактів, які б свідчили про те, що Китай передає зброю росії.
Про це заявив президент США Джо Байден,
За словами Байдена, не було "жодних ознак того, що Китай пропонував зброю або інші речі, які росія хотіла для допомоги у війні проти України".
Також президент додав, що у розмові з лідером КНР Сі Цзіньпіном попередив його про наслідки порушень санкцій, введених проти рф.
"Я зателефонував президенту Сі. Не для того, щоб погрожувати, просто щоб сказати йому, ми зустрічалися багато разів. Я сказав: "Якщо ви думаєте, що американці та інші продовжуватимуть інвестувати в Китай після порушення санкцій, введених проти росії, я думаю , що ви робите величезну помилку. Але це ваше рішення", - розповів Байден.
Алексей Ионов, politeka.net