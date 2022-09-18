Першим координатором відновлення України може стати американець із глобальним статусом

Презентована Єврокомісією у жовтня платформа RecoverUkraine, ймовірно, стане тією координаційною структурою, яка регулюватиме відновлення України. При цьому першим її координатором може бути американський політик, що має рейтинг у США та є «вхідним» до світових лідерів, пише у своєму матеріалі для ZN.UA «Хід Зеленського: сценарії великого відновлення» виконавча директорка Інституту законодавчих ідей Мартина Богуславець.

Так, 25 жовтня під час конференції з відновлення України у Берліні Єврокомісія представить своє бачення, яке буде відрізнятися від презентованого в Лугано плану відновлення більшою точністю та конкретикою. Очікується, що також буде запропоновано платформу як основу механізму надання допомоги.

Дослідники німецького фонду Маршалла GMF прогнозують, що саме платформа RecoverUkraine стане основою для координації основних планів відбудови в Україні, а прозорість –буде головним принципом розподілу донорських коштів вже з першого дня.

«Українська концепція «дайте нам гроші, а ми самі вирішимо, куди їх витратити» виглядає значно слабшою в порівнянні з європейським «гроші в обмін на реформи», - зазначає авторка.

Вона додає, що за реалізації цього плану Україна визначатиметься із пріоритетами відновлення, а міжнародні партнери – з умовами та механізмами фінансування.