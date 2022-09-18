Першим координатором відновлення України може стати американець із глобальним статусом

Партнери готові давати Україні кошти, але контролюватимуть їх витрату самостійно, інформує ZN.ua.

Першим координатором відновлення України може стати американець із глобальним статусом

Презентована Єврокомісією у жовтня платформа RecoverUkraine, ймовірно, стане тією координаційною структурою, яка регулюватиме відновлення України. При цьому першим її координатором може бути американський політик, що має рейтинг у США та є «вхідним» до світових лідерів, пише у своєму матеріалі для ZN.UA «Хід Зеленського: сценарії великого відновлення» виконавча директорка Інституту законодавчих ідей Мартина Богуславець.

Так, 25 жовтня під час конференції з відновлення України у Берліні Єврокомісія представить своє бачення, яке буде відрізнятися від презентованого в Лугано плану відновлення більшою точністю та конкретикою. Очікується, що також буде запропоновано платформу як основу механізму надання допомоги.

Дослідники німецького фонду Маршалла GMF прогнозують, що саме платформа RecoverUkraine стане основою для координації основних планів відбудови в Україні, а прозорість –буде головним принципом розподілу донорських коштів вже з першого дня.

«Українська концепція «дайте нам гроші, а ми самі вирішимо, куди їх витратити» виглядає значно слабшою в порівнянні з європейським «гроші в обмін на реформи», - зазначає авторка.

Вона додає, що за реалізації цього плану Україна визначатиметься із пріоритетами відновлення, а міжнародні партнери – з умовами та механізмами фінансування.

«Першим координатором платформи має стати «американець із глобальним статусом» – сильний політик, що має рейтинг у США та є «вхідним» до світових лідерів. Він повинен бути обраний G7 та Україною і їм же підзвітний, але матиме значну автономію у прийнятті рішень», - прогнозує Богуславець.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Yle: Росія використовує у війні проти України ракети, які захищали Санкт-ПетербургYle: Росія використовує у війні проти України ракети, які захищали Санкт-Петербург
У Німеччині пропонують спільно зібрати «Леопарди» для УкраїниУ Німеччині пропонують спільно зібрати «Леопарди» для України
Без підтримки вже ходити може: Ердогану довелося вести путіна під руку, з'явилося відеоБез підтримки вже ходити може: Ердогану довелося вести путіна під руку, з'явилося відео
FT: Наступ України ставить Путіна перед вибором, якого він хотів би уникнутиFT: Наступ України ставить Путіна перед вибором, якого він хотів би уникнути
Угорщині загрожує розплата з ЄС за корупцію, яка може коштувати їй мільярдиУгорщині загрожує розплата з ЄС за корупцію, яка може коштувати їй мільярди
У Польщі готуються до нового потоку біженців із УкраїниУ Польщі готуються до нового потоку біженців із України
Зима наближається, але вона не вплине на підтримку України з боку НАТО — голова Військового комітету АльянсуЗима наближається, але вона не вплине на підтримку України з боку НАТО — голова Військового комітету Альянсу
Путін пригрозив посилити обстріли інфраструктури України, якщо ЗСУ не припинять «атакувати» територію РФПутін пригрозив посилити обстріли інфраструктури України, якщо ЗСУ не припинять «атакувати» територію РФ
Президент Естонії на конференції Військового комітету НАТО закликав до подальшої підтримки УкраїниПрезидент Естонії на конференції Військового комітету НАТО закликав до подальшої підтримки України
У Мексики є план для України і Росії: просто припинити стрілятиУ Мексики є план для України і Росії: просто припинити стріляти
Последние новости
Подгружаем последние новости