У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО

У центрі Єревана 18 вересня місцеві жителі влаштували мітинг із вимогою виходу Вірменії з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) та встановлення співпраці з НАТО.

Мітинг влаштували біля центру мистецтв "Гафесчан", де знаходилася речник палати представників США Ненсі Пелосі. Раніше вона засудила атаку Азербайджану на Вірменію, при тому, що країни ОДКБ, зокрема Росія, не зробили серйозних кроків у відповідь на удари по союзнику, внаслідок яких загинуло близько 200 осіб.

Ось як кортеж Пелосі зустрічали в Єревані - з вітальними вигуками та прапорами США :