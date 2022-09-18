У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО

У центрі Єревана 18 вересня місцеві жителі влаштували мітинг із вимогою виходу Вірменії з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) та встановлення співпраці з НАТО.

Мітинг влаштували біля центру мистецтв "Гафесчан", де знаходилася речник палати представників США Ненсі Пелосі. Раніше вона засудила атаку Азербайджану на Вірменію, при тому, що країни ОДКБ, зокрема Росія, не зробили серйозних кроків у відповідь на удари по союзнику, внаслідок яких загинуло близько 200 осіб.

Ось як кортеж Пелосі зустрічали в Єревані - з вітальними вигуками та прапорами США :

???????? being waved side-by-side in #Yerevan .



Love to see it! pic.twitter.com/lEFRnS9S72 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) September 18, 2022

У мітингу взяли участь представники Європейської партії Вірменії на чолі із її головою Тиграном Хзмаляном, керівники різних прозахідних громадських організацій.

"Після війни в Карабаху в 2020 році очі у багатьох відкрилися. Росія і Туреччина 100 років тому підписали угоду, якої досі дотримуються. Це антивірменський договір, одним із результатів якого стала втрата Карабаха. Якщо ми вийдемо з ОДКБ та ЄАЕС, приєднаємося до НАТО та ЄС, то ми повернемо наше втрачене, наші землі", - заявив Хзмалян журналістам.

While #NATO keeps expanding the #CSTO is quickly falling apart.



Для перших часів кожних захисників повинні були йти в #Єреван, щоб call на #Armenia ?? до поводження з CSTO, як нескінченність вирішити, що рішення не буде захищене Armenian sovereignty. pic.twitter.com/zMwA4lOYdH — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) September 17, 2022