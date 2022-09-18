У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО

На мітинг вийшли кілька сотень людей.

У центрі Єревана 18 вересня місцеві жителі влаштували мітинг із вимогою виходу Вірменії з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) та встановлення співпраці з НАТО.

Мітинг влаштували біля центру мистецтв "Гафесчан", де знаходилася речник палати представників США Ненсі Пелосі. Раніше вона засудила атаку Азербайджану на Вірменію, при тому, що країни ОДКБ, зокрема Росія, не зробили серйозних кроків у відповідь на удари по союзнику, внаслідок яких загинуло близько 200 осіб.

Ось як кортеж Пелосі зустрічали в Єревані - з вітальними вигуками та прапорами США:

???????? being waved side-by-side in #Yerevan.

Love to see it! pic.twitter.com/lEFRnS9S72

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) September 18, 2022

У мітингу взяли участь представники Європейської партії Вірменії на чолі із її головою Тиграном Хзмаляном, керівники різних прозахідних громадських організацій.

"Після війни в Карабаху в 2020 році очі у багатьох відкрилися. Росія і Туреччина 100 років тому підписали угоду, якої досі дотримуються. Це антивірменський договір, одним із результатів якого стала втрата Карабаха. Якщо ми вийдемо з ОДКБ та ЄАЕС, приєднаємося до НАТО та ЄС, то ми повернемо наше втрачене, наші землі", - заявив Хзмалян журналістам.

While #NATO keeps expanding the #CSTO is quickly falling apart.

Для перших часів кожних захисників повинні були йти в #Єреван, щоб call на #Armenia ?? до поводження з CSTO, як нескінченність вирішити, що рішення не буде захищене Armenian sovereignty. pic.twitter.com/zMwA4lOYdH

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) September 17, 2022

Водночас Альянс демократичних сил Вірменії, що включає низку партій та громадських організацій, поширив заяву з вимогою до влади республіки вийти з ОДКБ, встановити союзницькі відносини із західними країнами, запросити та розмістити на кордоні Вірменії та Азербайджану миротворчі сили ООН, заборонити на території Вірменії мовлення російських телеканалів.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Першим координатором відновлення України може стати американець із глобальним статусомПершим координатором відновлення України може стати американець із глобальним статусом
"ОДКБ ПНХ": перша країна збунтувалася проти "путінського НАТО""ОДКБ ПНХ": перша країна збунтувалася проти "путінського НАТО"
Business Insider: В НАТО вважають, що Росія буде наступати на Донбасі, «чого б це не коштувало»Business Insider: В НАТО вважають, що Росія буде наступати на Донбасі, «чого б це не коштувало»
Зима наближається, але вона не вплине на підтримку України з боку НАТО — голова Військового комітету АльянсуЗима наближається, але вона не вплине на підтримку України з боку НАТО — голова Військового комітету Альянсу
Президент Естонії на конференції Військового комітету НАТО закликав до подальшої підтримки УкраїниПрезидент Естонії на конференції Військового комітету НАТО закликав до подальшої підтримки України
"Чудовий приклад": російським олігархам та міністрам підказали вірний спосіб вийти з-під санкцій"Чудовий приклад": російським олігархам та міністрам підказали вірний спосіб вийти з-під санкцій
В Радбезі Вірменії заявили про досягнення перемир'я з АзербайджаномВ Радбезі Вірменії заявили про досягнення перемир'я з Азербайджаном
Сенатори США внесли законопроект про визнання Росії державою-спонсором тероризмуСенатори США внесли законопроект про визнання Росії державою-спонсором тероризму
Україна та Азербайджан ховають путінське "НАТО": у росії більше немає можливості захищати країни ОДКБУкраїна та Азербайджан ховають путінське "НАТО": у росії більше немає можливості захищати країни ОДКБ
Кремль відреагував на гарантії безпеки для України — там все ще бояться НАТОКремль відреагував на гарантії безпеки для України — там все ще бояться НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости