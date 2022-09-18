Черга до труни королеви Єлизавети ІІ розтяглася на 16 км: вражаюче фото

На берегах Темзи в Лондоні вишикувалися величезні черги, в яких люди чекають, щоб засвідчити свою повагу королеві Єлизаветі ІІ. Черга впирається у Вестмінстерський палац, де виставлено труну з тілом королеви. Прощання триватиме до 18 вересня, а похорон запланований на понеділок, 19 вересня.

Про це повідомляє ВВС .

У неділю, 18 вересня, розрахунковий час очікування у черзі становив не менше 13,5 години. Для отримання оновлень уряд опублікував відстеження черг у реальному часі, щоб люди могли стежити за ними на YouTube.

Охочих попрощатися з королевою попереджають, що їм доведеться стояти протягом багатьох годин із невеликою можливістю сісти, оскільки черга постійно рухається, інформує Апостроф .

довжина черги становить 10 миль (приблизно 16 км). У різних точках маршруту встановлено понад 500 переносних туалетів.

Крім того, раніше компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові фото черги на прощання з британською королевою.





Нагадаємо, сьогодні ввечері королева Камілла має виступити з промовою, в якій згадає про чудову посмішку королеви Єлизавети.