"Готуйся...": Собчак звинуватила українців у нацизмі і вже отримала "відповідь", подробиці скандалу

"Опозиціонерка" Ксенія Собчак звинуватила українців у нацизмі через російську модель Наталію Водянову

Відома російська телезірка та світська левиця Ксенія Собчак, яка позиціонує себе як опозиціонерка, звинуватила українців у нацизмі. Все через рекламну кампанію популярного іспанського бренду Zara, в якій взяла участь російська модель Наталія Водянова.

Українців було обурено, що закордонний бренд запросив для реклами уродженку країни-агресора Водяного. У коментарях під публікаціями бренду в соцмережах українські користувачі закликали Zara ігнорувати росію та росіян у всіх сферах без винятку. Саме цей заклик видався Собчаком проявом нацизму, про що вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Zara випустила рекламну кампанію. І саме українські акаунти заходять і шеймлять: типу, ви російську взяли. Ну от не соромно? Що за нацизм взагалі? Причому закидають організовано. Тобто сидять люди у важкій ситуації, але їм правда здається, що головне, з чим треба поборотися, – це щоб росіяни нічого не рекламували, не знімали фільми для Канн, не виїжджали з Росії і т.д. Це взагалі нацизм", – видала журналістка.

Важливо наголосити, що українські користувачі у коментарях не писали образ на адресу самої моделі Водянової, і ні в чому її не звинувачували. Вони зверталися виключно до бренду, який вирішив запросити росіянку для зйомок у рекламі.