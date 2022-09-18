У Німеччині пропонують спільно зібрати «Леопарди» для України

Україна від початку повномасштабної війни просить у Німеччини танки Leopard 2, але Німеччина під різними приводами відмовляє. Берлін міг би розділити навантаження щодо забезпечення України бронетехнікою, створивши з 12 партнерами відповідний танковий Консорціум, пише Zeit .

«Уряд Німеччини має взяти на себе ініціативу і разом із європейськими партнерами створити Консорціум для підтримки України. Чим більше держав, які використовують ці танки, приєднаються до неї, тим менше їх передача вдарить по обороноздатності цих країн», - йдеться у матеріалі.

Аналітики Європейської ради з міжнародних відносин (ECRR) Густав Грессель, Рафаель Лосс та Яна Пульєрін наголошують те, що успіхи українського контрнаступу посилюють потреби армії у нових важких озброєннях. А звільнення нових населених пунктів від російської окупації залежить від постачання західної зброї.

Танки цього типу, крім німецької, використовують ще дванадцять європейських армій. У світі налічується понад дві тисячі одиниць Leopard 2 у різних модифікаціях. Не всі вони на ходу, але щоб сформувати боєготову танкову бригаду ЗСУ, достатньо 90 машин.

Вивільнити додаткові одиниці техніки можна буде за рахунок скоординованого поповнення наявних запасів та спільного ремонту резервної техніки.

«Європейський фонд миру ЄС (EPF) міг би відшкодувати країнам-учасницям вартість переданих танків і, таким чином, профінансувати їх заміну на більш сучасні варіанти», - пропонують автори матеріалу.

Вони закликають ЄС підтримати розвиток потужностей з технічного обслуговування та постачання у безпосередній близькості від України, а також навчання українських танкових і ремонтних бригад.

Ініціатива щодо створення Консорціуму знайде відгук у США та партнерів по НАТО, переконані експерти. Постачання зброї та техніки Україні підтримує генсек НАТО Єнс Столтенберг, а Сполучені Штати готуються до довгострокової підтримки воюючої країни та бачать у Німеччині свого ключового союзника в Європі.

«Ініціатива Німеччини дозволила б повернути довіру, втрачену упродовж останніх кількох місяців, і забезпечила б реальний внесок у безпеку Європи та право України самій обирати своє майбутнє. Вирішальний внесок у це можуть зробити європейські танки Leopard», - підкреслюють автори.

Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес позитивно оцінює німецьку ініціативу. «Європейський танковий консорціум "Leopard" - це реальне інноваційне рішення», - твіттнув Ходжес.